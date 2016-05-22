Сборная Кировской области стала призером соревнований на водных дистанциях "Туриады-2019".

Поделиться новостью:

В общем зачёте команда Кировская область заняла восьмое место.

В Саратовской области завершился спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2019».

В торжественной церемонии закрытия принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В течение четырех дней в Саратовской области 700 участников соревновались на пешеходных, водных и вело-дистанциях, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах, объединённых туристской тематикой.

Кировскую область на «Туриаде» представили 40 любителей спортивного туризма.

По итогам соревнований кировчане завоевали первое место в командной гонке на водной дистанции.

Серебро сборной принес Владислав Сподарь, заняв второе место в личном зачете по велотуризму.

В конкурсе «Музыка сердец» в номинации «Автор песенного текста» второе место завоевала Анна Волкова. Серебро досталось кировчанам и в фотоконкурсе «Люблю тебя, Приволжье».

В направлении «Познавательный туризм» наша сборная стала третьей. В итоге в общем зачёте Кировская область заняла восьмое место.