Кировчанка стала победительницей международных соревнований по конному спорту.
В Москве в конно-спортивном комплексе прошли международные соревнования CDI YH.
Их участниками стали более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Кирова и Республики Беларусь.
Кировскую область представляла Надежда Флоринская с конём Витасом.
В первый день Надежда заняла первое место с результатом 72,4%, в финале также был лучший результат - 72%.
Флоринская получила квалификацию на чемпионат мира в Голландии.
Сейчас Надежда готовится к поездке на чемпионат Евразии. Он состоится в конце июня в Голландии.
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