Кировчанка стала победительницей международных соревнований по конному спорту.

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В Москве в конно-спортивном комплексе прошли международные соревнования CDI YH.

Их участниками стали более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Кирова и Республики Беларусь.

Кировскую область представляла Надежда Флоринская с конём Витасом.

В первый день Надежда заняла первое место с результатом 72,4%, в финале также был лучший результат - 72%.

Флоринская получила квалификацию на чемпионат мира в Голландии.

Сейчас Надежда готовится к поездке на чемпионат Евразии. Он состоится в конце июня в Голландии.