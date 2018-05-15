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Новости / Спорт

Кировчанка стала победительницей международных соревнований по конному спорту.

Вчера, 19:44 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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В Москве в конно-спортивном комплексе прошли международные соревнования CDI YH.
 
Их участниками стали более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Кирова и Республики Беларусь.
 
Кировскую область представляла Надежда Флоринская с конём Витасом.
 
В первый день Надежда заняла первое место с результатом 72,4%, в финале также был лучший результат - 72%.
 
Флоринская получила квалификацию на чемпионат мира в Голландии.
 
Сейчас Надежда готовится к поездке на чемпионат Евразии. Он состоится в конце июня в Голландии.


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