Кировский борец греко-римского стиля стал призёром первенства России.
Соревнования среди юношей до 16 лет прошли во Владимире.
Кировскую область на коврах представляли пять атлетов.
Однако успеха добился только один из них - воспитанник спортшколы «Юность» Олег Субботин.
15-летний борец благополучно дошёл до финала, но в решающем поединке уступил более опытному сопернику из Крыма. В итоге - серебряная медаль.
Наставник спортсмена Владимир Ситников считает такой результат хорошим заделом на будущее.
на фото - тренер В.В. Ситников со своим воспитанником Олегом Субботиным.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.