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Новости / Спорт

Кировский борец греко-римского стиля стал призёром первенства России.

Сегодня, 11:46 | Просмотров: 96 | Версия для печати
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Соревнования среди юношей до 16 лет прошли во Владимире.
 
Кировскую область на коврах представляли пять атлетов.
 
Однако успеха добился только один из них - воспитанник спортшколы «Юность» Олег Субботин.
 
15-летний борец благополучно дошёл до финала, но в решающем поединке уступил более опытному сопернику из Крыма. В итоге - серебряная медаль.
 
Наставник спортсмена Владимир Ситников считает такой результат хорошим заделом на будущее.
 
на фото - тренер В.В. Ситников со своим воспитанником Олегом Субботиным.


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