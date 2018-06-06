Кировский борец греко-римского стиля стал призёром первенства России.

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Соревнования среди юношей до 16 лет прошли во Владимире.

Кировскую область на коврах представляли пять атлетов.

Однако успеха добился только один из них - воспитанник спортшколы «Юность» Олег Субботин.

15-летний борец благополучно дошёл до финала, но в решающем поединке уступил более опытному сопернику из Крыма. В итоге - серебряная медаль.

Наставник спортсмена Владимир Ситников считает такой результат хорошим заделом на будущее.

на фото - тренер В.В. Ситников со своим воспитанником Олегом Субботиным.