На стадионе "Динамо" прошел первый областной мини-футбольный турнир среди ребят не старше 8 лет

Поделиться новостью:

«На предварительном этапе были счета достаточно большие. Но с каждым следующим туром команды одного уровня играли. Поэтому, идет упорная борьба во всех матчах».

«Ну...вот... играем то, так нормально».

«Ну не бей-беги. Задача обыграть один в один, чтобы больше было индивидуальных действий. Мы над этим работаем».

«Что говорят, то, что мне надо больше уверенности. Больше ничего не говорят».

«Ошибки в обороне, в основном. И немножко настроя не хватило. А так, молодцы. Первый турнир для ребят. 4-е место неплохой результат».

Стадион "Динамо" снова погрузился в футбольную атмосферу. На нем прошли матчи турнира, сопровождаемые бурной реакцией болельщиков - родителей совсем еще юных игроков, разыгравших призовые места первого областного мини-футбольного соревнования среди ребят не старше 8 лет.У тренеров всего пара минут, чтобы внести изменения в действия подопечных. В большом футболе это делается в раздевалке. Здесь вместо нее игровое поле. На нем четыре дня подряд 18 команд пытались доказать кто из них лучше защищается и атакует.Динамовский турнир для ребят сродни мирового чемпионату. На предварительном этапе матчи в группах. Им на смену игры за призовые места. На этой стадии риски должны быть сведены к минимуму. Погруженность футболистов в игру даже чувствовалось в экспресс-интервью.Зажатость в общении объяснялась возрастом главных действующих лиц на поле. Ими были мальчишки 7-8 лет, не имеющие постоянной соревновательной практики. Турниры такого уровня редкость. Как и командные осмысленные передвижения с целью забить.Трибуны это дополнительный игрок в обойме наставника. Родительская поддержка хоть и второстепенна, то на подобных турнирах куда более действенна.Этот футбольный турнир объединил детские команды Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка. У каждой школы своя система воспитания футболистов. Одаренных свыше нет, но через кропотливую работу можно сделать сильного игрока, говорят тренеры. Лишь бы в этом возрасте прислушивались к советам и совершенствовались.Для общества "Динамо" это была первая попытка проведения данного мини-чемпионата. В планах - организация и других футбольных состязаний для юного поколения футболистов.