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На стадионе "Динамо" прошел первый областной мини-футбольный турнир среди ребят не старше 8 лет

Сегодня, 15:28 | Просмотров: 72 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Стадион "Динамо" снова погрузился в футбольную атмосферу. На нем прошли матчи турнира, сопровождаемые бурной реакцией болельщиков - родителей совсем еще юных игроков, разыгравших призовые места первого областного мини-футбольного соревнования среди ребят не старше 8 лет.

У тренеров всего пара минут, чтобы внести изменения в действия подопечных. В большом футболе это делается в раздевалке. Здесь вместо нее игровое поле. На нем четыре дня подряд 18 команд пытались доказать кто из них лучше защищается и атакует.

На стадионе "Динамо" прошел первый областной мини-футбольный турнир среди ребят не старше 8 летДМИТРИЙ КОЗЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ТУРНИРА:
«На предварительном этапе были счета достаточно большие. Но с каждым следующим туром команды одного уровня играли. Поэтому, идет упорная борьба во всех матчах».
 
 
Динамовский турнир для ребят сродни мирового чемпионату. На предварительном этапе матчи в группах. Им на смену игры за призовые места. На этой стадии риски должны быть сведены к минимуму. Погруженность футболистов в игру даже чувствовалось в экспресс-интервью.

На стадионе "Динамо" прошел первый областной мини-футбольный турнир среди ребят не старше 8 летМИША ОГЛОБЛИН, ИГРОК КОМАНДЫ "ВЯТКА":
«Ну...вот... играем то, так нормально».
 
 
Зажатость в общении объяснялась возрастом главных действующих лиц на поле. Ими были мальчишки 7-8 лет, не имеющие постоянной соревновательной практики. Турниры такого уровня редкость. Как и командные осмысленные передвижения с целью забить.

На стадионе "Динамо" прошел первый областной мини-футбольный турнир среди ребят не старше 8 летДАНИЛ МИКРЮКОВ, ТРЕНЕР ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ "ВЯТКА":
«Ну не бей-беги. Задача обыграть один в один, чтобы больше было индивидуальных действий. Мы над этим работаем».
 
 
Трибуны это дополнительный игрок в обойме наставника. Родительская поддержка хоть и второстепенна, то на подобных турнирах куда более действенна.

На стадионе "Динамо" прошел первый областной мини-футбольный турнир среди ребят не старше 8 летКИРИЛЛ ШУЛЯТЬЕВ, ИГРОК ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ СШОР №8:
«Что говорят, то, что мне надо больше уверенности. Больше ничего не говорят».
 
 
Этот футбольный турнир объединил детские команды Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка. У каждой школы своя система воспитания футболистов. Одаренных свыше нет, но через кропотливую работу можно сделать сильного игрока, говорят тренеры. Лишь бы в этом возрасте прислушивались к советам и совершенствовались.

На стадионе "Динамо" прошел первый областной мини-футбольный турнир среди ребят не старше 8 летИГОРЬ КУВАЛДИН, ТРЕНЕР ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ СШОР №8:
«Ошибки в обороне, в основном. И немножко настроя не хватило. А так, молодцы. Первый турнир для ребят. 4-е место неплохой результат».
 
 
Для общества "Динамо" это была первая попытка проведения данного мини-чемпионата. В планах - организация и других футбольных состязаний для юного поколения футболистов.


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