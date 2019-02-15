В Перми на Чемпионате ПФО по тяжелой атлетике кировчане взяли две золотые медали

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«Я от соперников отстраняюсь. Мне не важно кто там выступает. У меня есть самый главный соперник это штанга. Надо ее покорить, выполнить все шесть подходов. Это основная задача».

«Как вот сейчас показали соревнования, равных Раису в Приволжском округе нет. Близко нет никого. Он лидер безоговорочный. Этим все сказано, член сборной команды страны».

«Я тренируюсь сам. Там просто есть время, в которое ты должен прийти обязательно и отренироваться и показывать результаты. Это как зачет у студента».

В Перми на Чемпионате ПФО по тяжелой атлетике кировские спортсмены взяли две золотые медали. Отличились первые номера нашей команды - Ксения Козина и Раис Гайнутдинов.Вернувшись в большой спорт, Гайнутдинов ломает стереотипы. После четырехлетнего перерыва он с ходу начал попадать в призеры. Стал третьим на национальном чемпионате. Далее к этому успеху добавил первое место на Кубке России. В тяжелой атлетике идти по восходящей могут только преданные этому делу люди. Раис к таковым и относится.Окружной турнир начало очередного календарного цикла. Это первая ступень к покорению всевозможных титулов. У уроженца Сосновки их немало. Как и любой амбициозный спортсмен, он грезит олимпийской наградой. Прийти к ней тяжелая работа. В данный момент Гайнутдинов выполняет ее безупречно. На Чемпионате ПФО ближайшего преследователя он опередил на 25 килограммов.263 килограмма. Это победная сумма двоеборья нашего штангиста. Он признается. Первая попытка в упражнении для команды, вторая для тренера, третья для себя. У чемпиона Приволжского округа на очереди следующая ступень. Показать достойный результат на Чемпионате России. У тренеров сборной Раис уже на заметке. Тем более, что в этом году он вошел в десятку сильнейших на континентальном турнире. Предстоящие сборы должны убедить их в том, что на Гайнутдинова можно делать ставку.Пока же веса поднимаются в домашней обстановке. Тренировки усиленные. Поднимаемые объемы близки к планируемым, чемпионским.