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В Кирове с размахом отметили Единый день велопарадов

Сегодня, 11:25 | Просмотров: 140 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В России состоялся Единый день велопарадов. В Кирове любители двухколесной техники отметили праздник с подобающим размахом.

Участников велопарада видно издалека. Привычную амуницию они заменяют костюмами. В этом году ярких красок добавил год Театра. Выделиться на фоне остальных, становится главной ролью велосипедистов. Ряды, которых только ширятся.

В Кирове с размахом отметили Единый день велопарадовГРИГОРИЙ ДОЛГИХ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Да, это такая тенденция по всей России. Ежегодные велопарады собирают все больше людей. В этом году у нас уже больше 600 участников».
 
 
Это, пожалуй, самая большая велопрогулка по городским автомагистралям. Да еще и в сопровождении машин ДПС. Маршрут колонны пролегал по Воровского и Карла Маркса с финишем на Театральной площади. Средняя скорость движения составила 10-15 километров в час. Виталий Кузнецов проехался на любимом велосипеде, которому больше 40 лет. За техникой мужчина следит. При любой возможности крутит педали, получая массу положительных эмоций.

В Кирове с размахом отметили Единый день велопарадовВИТАЛИЙ КУЗНЕЦОВ, УЧАСТНИК ВЕЛОПАРАДА:
«Те, кто ездит на велосипедах больше имеют, чем те кто на машинах. Я ездил до Нижнего Новгорода на велосипеде 6 раз. Пять ночевок в лесу. Ягоды, грибы и дочка со мной два раза ездила».

А вот другой участник велопарада отдает предпочтение современным моделям двухколесной техники. Ее усовершенствование любимое хобби.

В Кирове с размахом отметили Единый день велопарадовАНДРЕЙ ШАСТИН, УЧАСТНИК ВЕЛОПАРАДА:
«Техника очень нравится. Я уже проехал больше 200 км. Зашкаливают эмоции. Скорость большая, 40-45 км в час. Зимой прекрасный вариант, держит дорогу идеально».

Не только велосипеды, но и самокаты, сигвеи и даже трехколесные байки. На празднике движения можно было встретить людей самого разного возраста. Велопарад для них событие, пропустить которое они просто не имеют права.

- Массовость, много людей. Общаемся, встречаемся с друзьями.

Велоярмарка, велобарахолка, соревнования по прыжкам в высоту и длину на велосипеде. Программа мероприятия становится все более разнообразной. Ведь его проведение нацелено на повышение интереса горожан к двухколесной технике. Владение которой любому доставляет хорошее настроение и активный отдых.


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