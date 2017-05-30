В Кирове с размахом отметили Единый день велопарадов
Участников велопарада видно издалека. Привычную амуницию они заменяют костюмами. В этом году ярких красок добавил год Театра. Выделиться на фоне остальных, становится главной ролью велосипедистов. Ряды, которых только ширятся.
ГРИГОРИЙ ДОЛГИХ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВИТАЛИЙ КУЗНЕЦОВ, УЧАСТНИК ВЕЛОПАРАДА:
«Те, кто ездит на велосипедах больше имеют, чем те кто на машинах. Я ездил до Нижнего Новгорода на велосипеде 6 раз. Пять ночевок в лесу. Ягоды, грибы и дочка со мной два раза ездила».
А вот другой участник велопарада отдает предпочтение современным моделям двухколесной техники. Ее усовершенствование любимое хобби.
АНДРЕЙ ШАСТИН, УЧАСТНИК ВЕЛОПАРАДА:
«Техника очень нравится. Я уже проехал больше 200 км. Зашкаливают эмоции. Скорость большая, 40-45 км в час. Зимой прекрасный вариант, держит дорогу идеально».
Не только велосипеды, но и самокаты, сигвеи и даже трехколесные байки. На празднике движения можно было встретить людей самого разного возраста. Велопарад для них событие, пропустить которое они просто не имеют права.
- Массовость, много людей. Общаемся, встречаемся с друзьями.
Велоярмарка, велобарахолка, соревнования по прыжкам в высоту и длину на велосипеде. Программа мероприятия становится все более разнообразной. Ведь его проведение нацелено на повышение интереса горожан к двухколесной технике. Владение которой любому доставляет хорошее настроение и активный отдых.
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