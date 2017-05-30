В Кирове с размахом отметили Единый день велопарадов

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«Да, это такая тенденция по всей России. Ежегодные велопарады собирают все больше людей. В этом году у нас уже больше 600 участников».

В России состоялся Единый день велопарадов. В Кирове любители двухколесной техники отметили праздник с подобающим размахом.Участников велопарада видно издалека. Привычную амуницию они заменяют костюмами. В этом году ярких красок добавил год Театра. Выделиться на фоне остальных, становится главной ролью велосипедистов. Ряды, которых только ширятся.Это, пожалуй, самая большая велопрогулка по городским автомагистралям. Да еще и в сопровождении машин ДПС. Маршрут колонны пролегал по Воровского и Карла Маркса с финишем на Театральной площади. Средняя скорость движения составила 10-15 километров в час. Виталий Кузнецов проехался на любимом велосипеде, которому больше 40 лет. За техникой мужчина следит. При любой возможности крутит педали, получая массу положительных эмоций.А вот другой участник велопарада отдает предпочтение современным моделям двухколесной техники. Ее усовершенствование любимое хобби.Не только велосипеды, но и самокаты, сигвеи и даже трехколесные байки. На празднике движения можно было встретить людей самого разного возраста. Велопарад для них событие, пропустить которое они просто не имеют права.Велоярмарка, велобарахолка, соревнования по прыжкам в высоту и длину на велосипеде. Программа мероприятия становится все более разнообразной. Ведь его проведение нацелено на повышение интереса горожан к двухколесной технике. Владение которой любому доставляет хорошее настроение и активный отдых.