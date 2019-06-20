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Саранск принял чемпионат и первенство России по легкой атлетике – спорт ЛИН

Саранск принял чемпионат и первенство России по легкой атлетике – спорт ЛИН

Сегодня, 17:42
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Роман Четвериков

В Саранске прошел Чемпионат и Первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Нашу область представили двое спортсменов, и один из них показал результат, ставший лучшим в стране.

Это для него рабочий процесс. Сергей Караулов учитель физкультуры в интернате. Благодаря ему, она возведена в нем в ранг спортивного культа. Вся территория используется для подготовки спортсменов.

- Этот сектор мы с ребятами буквально 2 месяца назад сделали.

Прыжковый сектор сейчас отдан под одного человека. Это Руслан Чистяков. Единственный, кто остался после набора группы. Для этого вида легкой атлетики он сложен идеально. По юношам неоднократно выиграл золото российских Первенств. Перейдя во взрослую группу, не перестал прогрессировать. На Чемпионате страны в тройном прыжке показал результат почти под 13 метров.

РУСЛАН ЧИСТЯКОВ, ЧЕМПИОН РОССИИ:
«Ну для меня это счастье такое. Так вот постараться прыгнуть. Я знаю, не у всех так получается. Но у меня получилось. Горжусь этим».

Руслан с тренером идет к поставленной цели. Это Паралимпиада. По его категории есть четыре вида. Бег на 400 и 1500 метров, толкание ядра и прыжок в длину. Руслан по мере возможностей пытается брать соревновательный опыт. Равняться приходится на лучших.

СЕРГЕЙ КАРАУЛОВ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ МУРЫГИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА:
«Ребята на чемпионате показывают на 400 метров результат 50-51 секунда. Это норматив мастера спорта международного класса. В прыжках результаты тоже высокие. Но это чисто технический вид. И у него получается лучше, чем у других. И он вот завоевывает вот такие награды».

Став чемпионом России, Руслан достиг одной из целей. Теперь он, пример для воспитанников Мурыгинского дома-интерната.

АЛЕКСЕЙ РЫЧКОВ, ДИРЕКТОР МУРЫГИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА:
«На таких же условиях в школе, в столовой. Но уважение от ребят и педагогов к этому человеку есть. Это все-таки труд, желание, стремление, Но у молодого человека должна быть и гордость за свои достижения».

Сейчас спортсмен готовится к следующим соревнованиям. Ими станет Всероссийская Спартакиада инвалидов в Йошкар-Оле.

Саранск принял чемпионат и первенство России по легкой атлетике – спорт ЛИН

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