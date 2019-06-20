Саранск принял чемпионат и первенство России по легкой атлетике – спорт ЛИН

В Саранске прошел Чемпионат и Первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Нашу область представили двое спортсменов, и один из них показал результат, ставший лучшим в стране.Это для него рабочий процесс. Сергей Караулов учитель физкультуры в интернате. Благодаря ему, она возведена в нем в ранг спортивного культа. Вся территория используется для подготовки спортсменов.Прыжковый сектор сейчас отдан под одного человека. Это Руслан Чистяков. Единственный, кто остался после набора группы. Для этого вида легкой атлетики он сложен идеально. По юношам неоднократно выиграл золото российских Первенств. Перейдя во взрослую группу, не перестал прогрессировать. На Чемпионате страны в тройном прыжке показал результат почти под 13 метров.Руслан с тренером идет к поставленной цели. Это Паралимпиада. По его категории есть четыре вида. Бег на 400 и 1500 метров, толкание ядра и прыжок в длину. Руслан по мере возможностей пытается брать соревновательный опыт. Равняться приходится на лучших.Став чемпионом России, Руслан достиг одной из целей. Теперь он, пример для воспитанников Мурыгинского дома-интерната.Сейчас спортсмен готовится к следующим соревнованиям. Ими станет Всероссийская Спартакиада инвалидов в Йошкар-Оле.