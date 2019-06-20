Кировская сборная проявила себя на Спартакиаде учащихся России

Кировские легкоатлеты - в пятёрке сильнейших на окружном этапе Спартакиады учащихся России.Соревнования прошли в Саранске.Наилучшего результата из кировчан добился воспитанник Вятской школы олимпийского резерва Владислав Фетисов.Выступая на дистанции 1500 метров, юноша пришёл к финишу первым. Он же в беге на 800 метров зафиксировал четвёртое время.Пятыми в своих дисциплинах стали: Алёна Черменина (ВятСШОР) на дистанции 1500 метров, Кристина Коробова (СШ № 1, г. Кирово-Чепецк) – в беге на 400 метров с барьерами, Ульяна Злобина (СШ № 2, г. Киров) – в метании копья, Дарья Самойлова (СШ № 2, г. Киров) – в толкании ядра.