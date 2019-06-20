Прямой эфир
27 июн 11:00 В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод 20 июн 19:35 О чем кировчане хотели бы спросить Президента? 21 июн 17:21 В Кирове на опасной лестнице произошёл несчастный случай 22 июн 12:59 В Арбажском районе в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2 подростка. 20 июн 19:31 Дом, разваливающийся на глазах, не признают аварийными 21 июн 19:35 Кировчане поделились своими впечатлениями о Прямой линии с Президентом 20 июн 19:32 Жители дома на Подгорной несколько месяцев не могут дождаться ремонта лифта 21 июн 17:28 В Кирове стартовала акция "Свеча памяти" 21 июн 14:36 Как не попасться на уловки дистанционных мошенников 21 июн 17:19 Строительство детского сада в «Метрограде»
16°C
$
63,05
71,66
27 июня 19:18
27 июн 17:39 Необычная находка котельничских палеонтологов 27 июн 17:36 Жители Кирова продолжают жаловаться на торговлю спиртосодержащими жидкостями 27 июн 17:32 В Кирове требуют снести жилой многоквартирный дом 27 июн 17:29 Частному сектору за мусор разрешили платить с человека 27 июн 16:55 Новое Сергеево планируют достроить. 27 июн 13:20 Травма помешала кировскому штангисту завоевать золото чемпионата России. 27 июн 13:19 В «Олимп-Арене» появится новый свет и звук. 27 июн 12:01 Футболисты кировского «Факела» улучшили своё турнирное положение. 27 июн 11:59 Воспитанница кировской школы дзюдо стала чемпионом Европейских Игр. 27 июн 11:04 Картину вятского художника выставили в Королевской Академии художеств в Лондоне
Кировская сборная проявила себя на Спартакиаде учащихся России

Кировская сборная проявила себя на Спартакиаде учащихся России

Сегодня, 08:17
70

Кировская сборная проявила себя на Спартакиаде учащихся России
Кировские легкоатлеты - в пятёрке сильнейших на окружном этапе Спартакиады учащихся России. 

Соревнования прошли в Саранске.

Наилучшего результата из кировчан добился воспитанник Вятской школы олимпийского резерва Владислав Фетисов.

Выступая на дистанции 1500 метров, юноша пришёл к финишу первым. Он же в беге на 800 метров зафиксировал четвёртое время.

Пятыми в своих дисциплинах стали: Алёна Черменина (ВятСШОР) на дистанции 1500 метров, Кристина Коробова (СШ № 1, г. Кирово-Чепецк) – в беге на 400 метров с барьерами, Ульяна Злобина (СШ № 2, г. Киров) – в метании копья, Дарья Самойлова (СШ № 2, г. Киров) – в толкании ядра.

На фото - победитель окружного этапа Спартакиады учащихся России по лёгкой атлетике Владислав Фетисов.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама