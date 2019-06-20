Воспитанница кировской школы дзюдо стала чемпионом Европейских Игр.

Соревнования прошли в Белоруссии.Выступая на турнире среди смешанных команд (три девушки, три мужчины), россияне в финале одолели соперников из Португалии со счётом 4-3.Одним из триумфаторов соревнований стала кировчанка Александра Бабинцева.Напомним, что в настоящее время 26-летняя спортсменка живёт и тренируется в Москве.В прошлом году девушка стала бронзовым призёром чемпионата мира. Кроме того, в активе дзюдоистки пять третьих мест на Всемирных Универсиадах.