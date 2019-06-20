Футболисты кировского «Факела» улучшили своё турнирное положение.

В домашнем матче с командой спортивной школы олимпийского резерва из Твери подопечные Алексея Орлова одержали убедительную победу 3-0.Все мячи были забиты в первом тайме. Авторами голов стали Анатолий Твердов, Владислав Шихов и Никита Даровских.Заработав три очка, кировчане поднялись на шестое место турнирной таблицы.Неизменным лидером розыгрыша остаётся команда «Череповец».В следующем туре «Факел» играет на выезде против команды «Агат» из города Гаврилов-Ям. Встреча пройдёт в среду, 3 июля.