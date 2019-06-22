Кировский легкоатлет выиграл чемпионат Российского студенческого союза.

Соревнования проходят в Ярославле.Выступая на дистанции 400 метров, мастер спорта Артём Арасланов занял первое место с результатом 47,09 секунды.Это лучше, чем на зимнем чемпионате России в Москве (47.11) и на недавнем чемпионате Приволжья в Саранске (47.78).В Ярославле спортсмену предстоит пробежать ещё 200 метров, либо выступить в эстафете 4 по 400 метров.