Кировский легкоатлет выиграл чемпионат Российского студенческого союза.
Соревнования проходят в Ярославле.
Выступая на дистанции 400 метров, мастер спорта Артём Арасланов занял первое место с результатом 47,09 секунды.
Это лучше, чем на зимнем чемпионате России в Москве (47.11) и на недавнем чемпионате Приволжья в Саранске (47.78).
В Ярославле спортсмену предстоит пробежать ещё 200 метров, либо выступить в эстафете 4 по 400 метров.
На фото в центре - победитель чемпионата Российского студенческого союза мастер спорта Артём Арасланов.