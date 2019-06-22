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Кировский легкоатлет выиграл чемпионат Российского студенческого союза.

Кировский легкоатлет выиграл чемпионат Российского студенческого союза.

Сегодня, 17:16
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Кировский легкоатлет выиграл чемпионат Российского студенческого союза.
Соревнования проходят в Ярославле.

Выступая на дистанции 400 метров, мастер спорта Артём Арасланов занял первое место с результатом 47,09 секунды.

Это лучше, чем на зимнем чемпионате России в Москве (47.11) и на недавнем чемпионате Приволжья в Саранске (47.78).

В Ярославле спортсмену предстоит пробежать ещё 200 метров, либо выступить в эстафете 4 по 400 метров.

На фото в центре - победитель чемпионата Российского студенческого союза мастер спорта Артём Арасланов.

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