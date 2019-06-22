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Юный штангист из Советска претендует на мировой рекорд

Юный штангист из Советска претендует на мировой рекорд

Сегодня, 19:30
87
Юлия Шалаева

Юный штангист из Кировской области претендует на мировой рекорд книги рекордов Гиннеса. За два года восьмилетний Владислав Черепанов сумел добиться невероятных спортивных результатов. Мальчик может поднять штангу без остановки сотни раз.

- Влад, Ты бы смог поднять штангу больше чем 500 раз?
- Да.

И это чистая правда. Всего два года понадобилось мальчику, чтобы его личный результат преодолел отметку в пятьсот жимов.

- Дышать…на каждое движение вдох-выдох.

Влад Черепанов живет в городе Советске. Он воспитанник школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Однажды на спортивные способности мальчика обратила внимание учитель физкультуры. Вскоре под свою опеку Влада взял известный в Кирове спортсмен Владимир Решетников. Когда поехали на первый большой турнир, поняли, что у мальчишки большое спортивное будущее.

ВЛАДИМИР РЕШЕТНИКОВ, ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЮЦ ОКТЯБРЬСКОГО Р-НА:
«Первый раз он поднял 506 раз - все в шоке были. К нему подъехал параолимпийский чемпион Сиднея и сказал, что такого не видел. А потом подошел самый сильный человек на планете Найденов, который поднимает 466 кг и сказал, Влад, мне твою штангу от силы 100-150 раз поднять».

Пока мы вели съемку, Влад сделал 200 подъемов штанги весом восемь с половиной килограммов. Для него это можно сказать разминка.

Настоящее испытание впереди - юный штангист претендует на мировой рекорд.

ВЛАДИМИР РЕШЕТНИКОВ, ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЮЦ ОКТЯБРЬСКОГО Р-НА:
«Его поставят на весы, если он будет весить 22 кг, он будет поднимать 11 кг - ровно половина от своего веса. Это требование книги рекордов Гиннеса».

Зафиксировать мировой рекорд в жиме штанги Влад сможет на открытии международного фестиваля национальных видов спорта, который состоится в "Артеке" в августе.

Юный штангист из Советска претендует на мировой рекорд

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