Юный штангист из Советска претендует на мировой рекорд

Юный штангист из Кировской области претендует на мировой рекорд книги рекордов Гиннеса. За два года восьмилетний Владислав Черепанов сумел добиться невероятных спортивных результатов. Мальчик может поднять штангу без остановки сотни раз.И это чистая правда. Всего два года понадобилось мальчику, чтобы его личный результат преодолел отметку в пятьсот жимов.Влад Черепанов живет в городе Советске. Он воспитанник школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Однажды на спортивные способности мальчика обратила внимание учитель физкультуры. Вскоре под свою опеку Влада взял известный в Кирове спортсмен Владимир Решетников. Когда поехали на первый большой турнир, поняли, что у мальчишки большое спортивное будущее.Пока мы вели съемку, Влад сделал 200 подъемов штанги весом восемь с половиной килограммов. Для него это можно сказать разминка.Настоящее испытание впереди - юный штангист претендует на мировой рекорд.Зафиксировать мировой рекорд в жиме штанги Влад сможет на открытии международного фестиваля национальных видов спорта, который состоится в "Артеке" в августе.