Новая победа кировского легкоатлета.

Артём Арасланов завоевал второе золото чемпионата Российского студенческого союза.На этот раз на дистанции 200 метров. 24-летний бегун преодолел её за 21,18 секунды.Соревнования проходят в Ярославле. Свою первую победу на этих стартах спортсмен одержал в беге на 400 метров, зафиксировав на финише 47,09 секунды, что значительно лучше результата, показанного им на недавнем чемпионате Приволжья в Саранске.Напомним, что мастер спорта Артём Арасланов является воспитанником кирово-чепецкой легкоатлетической школы.Его первым наставником был известный тренер Владимир Сырцев.В феврале этого года спортсмен выиграл зимний чемпионат России, став первым на дистанции 400 метров.