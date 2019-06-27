Прямой эфир
27 июн 16:55 Новое Сергеево планируют достроить. 27 июн 11:17 Губерния. Уржумский район (26.06.2019) 27 июн 11:00 В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод 27 июн 17:39 Необычная находка котельничских палеонтологов 28 июн 21:00 В Кирове открылся межрегиональный Лесной форум 27 июн 17:32 В Кирове требуют снести жилой многоквартирный дом 27 июн 13:19 В «Олимп-Арене» появится новый свет и звук. 27 июн 17:29 Частному сектору за мусор разрешили платить с человека 28 июн 19:30 Волонтеры-экологи очистили от мусора берег Симаковского карьера 27 июн 17:36 Жители Кирова продолжают жаловаться на торговлю спиртосодержащими жидкостями
20°C
$
63,08
71,82
01 июля 13:06
01 июл 12:00 Выставка вятской домовой росписи в кировском краеведческом музее 01 июл 09:34 «Олимпия» приступает к предсезонной подготовке. 30 июн 18:19 На Театральной площади может появиться фан-зона чемпионата мира по боксу 30 июн 18:17 Кировские боксёры вернулись с медалями из Татарстана. 29 июн 15:11 В Кирове сгорел частный дом. 29 июн 13:18 Новая победа кировского легкоатлета. 28 июн 21:00 В Кирове открылся межрегиональный Лесной форум 28 июн 19:30 Волонтеры-экологи очистили от мусора берег Симаковского карьера 28 июн 19:30 Юный штангист из Советска претендует на мировой рекорд 28 июн 17:31 Жителям России запретили держать дома пингвинов, обезьян, гиен, медведей, акул и угрей.
Кировские боксёры вернулись с медалями из Татарстана.

Кировские боксёры вернулись с медалями из Татарстана.

Вчера, 18:17
195

Кировские боксёры вернулись с медалями из Татарстана.

В столице республики прошли всероссийские соревнования спортобщества «Динамо».

В поединках приняли участие взрослые атлеты.

Выступавший в весовой категории до 60 килограммов кандидат в мастера спорта Илья Сёмин занял третье место.

В первом же бою 19-летний спортсмен одержал победу над боксёром из Башкортостана, второй выиграл в связи с неявкой соперника, но в полуфинале уступил более опытному боксёру из Республики Коми. 

С таким же результатом выступил 20-летний мастер спорта Максим Кузнецов, ставший третьим в весовой категории до 56 килограммов. 

На фото - Максим Кузнецов (слева) и Илья Сёмин с тренером А.И. Лежниным (в центре).

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама