Кировские боксёры вернулись с медалями из Татарстана.

В столице республики прошли всероссийские соревнования спортобщества «Динамо».В поединках приняли участие взрослые атлеты.Выступавший в весовой категории до 60 килограммов кандидат в мастера спорта Илья Сёмин занял третье место.В первом же бою 19-летний спортсмен одержал победу над боксёром из Башкортостана, второй выиграл в связи с неявкой соперника, но в полуфинале уступил более опытному боксёру из Республики Коми.С таким же результатом выступил 20-летний мастер спорта Максим Кузнецов, ставший третьим в весовой категории до 56 килограммов.