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«Олимпия» приступает к предсезонной подготовке.

«Олимпия» приступает к предсезонной подготовке.

Сегодня, 09:34
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«Олимпия» приступает к предсезонной подготовке.
Сегодня у команды - первое организационное собрание.

Игрокам представят тренерский штаб, который возглавил воспитанник кирово-чепецкого хоккея Валентин Снигирёв.

Его помощником назначен известный в прошлом хоккеист, чемпион Зимней Универсиады, мастер спорта международного класса Алексей Демаков. С вратарями будет работать Дмитрий Метелёв.

Также на этой неделе хоккеисты пройдут углублённый медосмотр, после чего приступят к тренировкам. На первом этапе команда будет заниматься на стадионе и в тренажёрном зале, на втором - выйдет на лёд.

Напомним, что в новом сезоне «Олимпия» заявлена для участия в первенстве НМХЛ. Состав молодёжки сформирован на базе команды, которая ранее выступала в первенстве ЮХЛ.

Костяк составили воспитанники хоккейных школ Кирово-Чепецка и Кирова.

Список игроков молодёжной хоккейной команды «Олимпия», принимающих участие в предсезонной подготовке

Вратари:

Роман Козулин
Максим Плюснин

Защитники:

Пётр Петухов
Данил Демидов
Павел Лужанский
Егор Мохов

Нападающие:

Даниил Прохоров
Данила Крапивин
Владислав Верхоланцев
Никита Дудин
Павел Лебедев
Илья Яранов
Кирилл Боговаров
Александр Линг
Павел Михеев
Дмитрий Шургин
Никита Кузнецов


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