«Олимпия» приступает к предсезонной подготовке.

Сегодня у команды - первое организационное собрание.Игрокам представят тренерский штаб, который возглавил воспитанник кирово-чепецкого хоккея Валентин Снигирёв.Его помощником назначен известный в прошлом хоккеист, чемпион Зимней Универсиады, мастер спорта международного класса Алексей Демаков. С вратарями будет работать Дмитрий Метелёв.Также на этой неделе хоккеисты пройдут углублённый медосмотр, после чего приступят к тренировкам. На первом этапе команда будет заниматься на стадионе и в тренажёрном зале, на втором - выйдет на лёд.Напомним, что в новом сезоне «Олимпия» заявлена для участия в первенстве НМХЛ. Состав молодёжки сформирован на базе команды, которая ранее выступала в первенстве ЮХЛ.Костяк составили воспитанники хоккейных школ Кирово-Чепецка и Кирова.Роман КозулинМаксим ПлюснинПётр ПетуховДанил ДемидовПавел ЛужанскийЕгор МоховДаниил ПрохоровДанила КрапивинВладислав ВерхоланцевНикита ДудинПавел ЛебедевИлья ЯрановКирилл БоговаровАлександр ЛингПавел МихеевДмитрий ШургинНикита Кузнецов