«Олимпия» приступает к предсезонной подготовке.
Сегодня у команды - первое организационное собрание.
Игрокам представят тренерский штаб, который возглавил воспитанник кирово-чепецкого хоккея Валентин Снигирёв.
Его помощником назначен известный в прошлом хоккеист, чемпион Зимней Универсиады, мастер спорта международного класса Алексей Демаков. С вратарями будет работать Дмитрий Метелёв.
Также на этой неделе хоккеисты пройдут углублённый медосмотр, после чего приступят к тренировкам. На первом этапе команда будет заниматься на стадионе и в тренажёрном зале, на втором - выйдет на лёд.
Напомним, что в новом сезоне «Олимпия» заявлена для участия в первенстве НМХЛ. Состав молодёжки сформирован на базе команды, которая ранее выступала в первенстве ЮХЛ.
Костяк составили воспитанники хоккейных школ Кирово-Чепецка и Кирова.
Список игроков молодёжной хоккейной команды «Олимпия», принимающих участие в предсезонной подготовке
Вратари:
Роман Козулин
Максим Плюснин
Защитники:
Пётр Петухов
Данил Демидов
Павел Лужанский
Егор Мохов
Нападающие:
Даниил Прохоров
Данила Крапивин
Владислав Верхоланцев
Никита Дудин
Павел Лебедев
Илья Яранов
Кирилл Боговаров
Александр Линг
Павел Михеев
Дмитрий Шургин
Никита Кузнецов