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В Кирове прошел турнир по стритболу

В Кирове прошел турнир по стритболу

Сегодня, 15:04
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Роман Четвериков

В Кирове прошел турнир по стритболу. Соревнования стали отборочным этапом на финал Чемпионата Ассоциации Студенческого баскетбола 3 на 3.

Большой баскетбол хорошо, но стритбол лучше. Ведь где еще можно так наглядно проявить свои лидерские и забивные качества. К сожалению, для игроков, турниры на мини-площадках редкость. Поэтому, за любую возможность побросать мяч на свежем воздухе они охотно цепляются. Тем более, если это региональный этап Чемпионата АСБ 3 на 3.

МИХАИЛ БОНДАРЕВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Здесь все по-другому. Более быстрая игра, более все непредсказуемо. Благодаря двум броскам можно выиграть игру. Победить может любой».

К участию допускаются исключительно студенты очной формы обучения. Они сформировали 8 мужских и 3 женских команды. Исходя из небольшого числа претендентов, решено было сыграть по круговой системе с определением финалистов. Стритбол тем и интересен, что здесь даже профессионалы раскрываются по-новому. При условии подходящей погоды и ветра. Но даже вне зависимости от них, если создать командный дух, то победа обязательно придет. Это подтверждали итоги предыдущих турниров.

АРИНА КАЛАБИНА, МЕНЕДЖЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ДИВИЗИОНА АСБ "ВЯТКА":
«Просто спорт это классно, это ЗОЖ. Но на самом деле спорт это праздник и нужно делать все возможное, чтобы люди к нему приобщались».

По заявкам от регионов общероссийский чемпионат по уличному баскетболу набирает обороты. На новый уровень вышло и качество самой игры. Кировчане пока на суперфиналах далеки от призовых мест. Но нынешние команды-чемпионы постараются в августе в Москве показать более достойный результат, нежели их предшественники.

В Кирове прошел турнир по стритболу

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