В Кирове прошел турнир по стритболу. Соревнования стали отборочным этапом на финал Чемпионата Ассоциации Студенческого баскетбола 3 на 3.Большой баскетбол хорошо, но стритбол лучше. Ведь где еще можно так наглядно проявить свои лидерские и забивные качества. К сожалению, для игроков, турниры на мини-площадках редкость. Поэтому, за любую возможность побросать мяч на свежем воздухе они охотно цепляются. Тем более, если это региональный этап Чемпионата АСБ 3 на 3.К участию допускаются исключительно студенты очной формы обучения. Они сформировали 8 мужских и 3 женских команды. Исходя из небольшого числа претендентов, решено было сыграть по круговой системе с определением финалистов. Стритбол тем и интересен, что здесь даже профессионалы раскрываются по-новому. При условии подходящей погоды и ветра. Но даже вне зависимости от них, если создать командный дух, то победа обязательно придет. Это подтверждали итоги предыдущих турниров.По заявкам от регионов общероссийский чемпионат по уличному баскетболу набирает обороты. На новый уровень вышло и качество самой игры. Кировчане пока на суперфиналах далеки от призовых мест. Но нынешние команды-чемпионы постараются в августе в Москве показать более достойный результат, нежели их предшественники.