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«Родина» вышла из отпуска и приступила к предсезонной подготовке.

«Родина» вышла из отпуска и приступила к предсезонной подготовке.

Вчера, 19:40
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«Родина» вышла из отпуска и приступила к предсезонной подготовке.
Накануне команда провела первое организационное собрание.

По словам директора клуба Сергея Лазуткина, учредители сделали всё возможное, чтобы игроки могли спокойно готовиться к чемпионату, не думая о сторонних проблемах.

Главный тренер Игорь Загоскин отметил, что перед командой будет поставлена определённая задача, поэтому предстоящий сезон станет вызовом как для коллектива в целом, так и для каждого хоккеиста в отдельности.

Кстати, состав команды пополнил 34-летний полузащитник Александр Ронжин, вернувшийся в родной город после годичной командировки в Мурманск. На днях с ним будет подписан контракт.

Ближайшие две недели «Родина» будет тренироваться в Кирове, после чего отправится на предсезонный сбор в Саранск.

Тем временем в тренерском штабе молодёжного состава «Родины» произошли кадровые изменения.

На пост главного тренера команды назначен опытный хоккеист Дмитрий Евтюшин. Его помощником станет бывший наставник молодёжки Сергей Агалаков.

Как и прежде, в новом сезоне «Родина-2» будет выступать в чемпионате России среди команд высшей лиги. 


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