«Родина» вышла из отпуска и приступила к предсезонной подготовке.

Накануне команда провела первое организационное собрание.По словам директора клуба Сергея Лазуткина, учредители сделали всё возможное, чтобы игроки могли спокойно готовиться к чемпионату, не думая о сторонних проблемах.Главный тренер Игорь Загоскин отметил, что перед командой будет поставлена определённая задача, поэтому предстоящий сезон станет вызовом как для коллектива в целом, так и для каждого хоккеиста в отдельности.Кстати, состав команды пополнил 34-летний полузащитник Александр Ронжин, вернувшийся в родной город после годичной командировки в Мурманск. На днях с ним будет подписан контракт.Ближайшие две недели «Родина» будет тренироваться в Кирове, после чего отправится на предсезонный сбор в Саранск.Тем временем в тренерском штабе молодёжного состава «Родины» произошли кадровые изменения.На пост главного тренера команды назначен опытный хоккеист Дмитрий Евтюшин. Его помощником станет бывший наставник молодёжки Сергей Агалаков.Как и прежде, в новом сезоне «Родина-2» будет выступать в чемпионате России среди команд высшей лиги.