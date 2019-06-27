Юниорская "Олимпия" приступила к предсезонной подготовке.

Следом за молодёжной к предсезонной подготовке приступила и юниорская команда кирово-чепецкого ХК «Олимпии».На первом этапе хоккеистов ожидают тренировки на стадионе и в спортзале. Главная цель этого периода – набор необходимых физических кондиций, которые позволят выдержать нагрузки предстоящего сезона.На лёд подопечные Юрия Култынова выйдут после 15 июля.Состав юниорки в этом сезоне пополнили воспитанники спортшколы «Олимпия» 2003 г.р. В команде также остались игроки, которые по тем или иным причинам пока не готовы присоединиться к молодёжке.Впрочем, как отмечает руководство клуба, шанс перейти на ступень выше есть у каждого хоккеиста. Тренерский штаб МХК намерен внимательно следить за юниорской командой, обращая внимание на всех перспективных ребят.