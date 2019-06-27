Кировские гиревики блестяще выступили на международном помосте.

В Париже завершилось первенство Европы среди юношей и девушек до 18 лет.В составе сборной России в нём приняли участие кировчане Егор Дёмышев и Ирина Тюлькина.По итогам стартов в активе Егора сразу две золотые медали: в эстафете и в толчке гири по длинному циклу. Полуторапудовый снаряд покорился ему 119 раз.Ирина также завоевала чемпионское звание. В рывке гири массой 16 килограммов девушка зафиксировала 156 подъёмов.Победа далась нелегко, поскольку это её первый опыт выступления за сборную, отмечает наставник спортсменки Евгений Малков.