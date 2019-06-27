Большая победа кировских мастеров тхэквондо на чемпионате Европы

Двенадцать наград, из них четыре - золотые. Кировчане вернулись с чемпионата и первенства Европы по тхэквондо с россыпью медалей. С участниками международного турнира встретилась наша съемочная группа.Приветствие по-корейски и настрой на работу. Так начинается каждая тренировка по тхэквондо. Перед тем как отрабатывать удары спортсменам нужно хорошо размять и растянуть мышцы - особенно ног.Высокий уровень кировских спортсменов в очередной раз показал чемпионат и первенство Европы по тхэквондо, которые проходили в Казани. Ребята вернулись с двенадцатью медалями, достойно показав себя в составе сборной России. Призовую копилку кировчан пополнила и единственная девочка в команде - Екатерина Едигарева.Именно так выглядят спортсмены на соревнованиях. В тхэквандо они проводятся как в личных, так и в командных дисциплинах. На чемпионате Европы у ребят была возможность проявить себя в полной мере - что они с успехом и сделали.В международном турнире по тхэквондо приняли участие 610 спортсменов, которые представили 26 стран Старого света. Россия заняла первое место в общекомандном зачете и свою лепту в эту общую победу внесли и кировские спортсмены.