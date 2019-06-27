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Большая победа кировских мастеров тхэквондо на чемпионате Европы

Большая победа кировских мастеров тхэквондо на чемпионате Европы

Сегодня, 17:18
122
Юлия Шалаева

Двенадцать наград, из них четыре - золотые. Кировчане вернулись с чемпионата и первенства Европы по тхэквондо с россыпью медалей. С участниками международного турнира встретилась наша съемочная группа.

Приветствие по-корейски и настрой на работу. Так начинается каждая тренировка по тхэквондо. Перед тем как отрабатывать удары спортсменам нужно хорошо размять и растянуть мышцы - особенно ног.

АЛЕКСЕЙ СУНЦОВ, ТРЕНЕР ШКОЛЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ ЧИКАНЧИ, Г. КИРОВ:
«В тхэквандо ударная техника ног занимает 70 процентов. Раньше говорили - тхэквандо это бокс ногами. Здесь очень много ударов в прыжке, даже проводятся отдельные соревнования по разбиванию в высоту, в длину - спецтехника называется».

Высокий уровень кировских спортсменов в очередной раз показал чемпионат и первенство Европы по тхэквондо, которые проходили в Казани. Ребята вернулись с двенадцатью медалями, достойно показав себя в составе сборной России. Призовую копилку кировчан пополнила и единственная девочка в команде - Екатерина Едигарева.

ЕКАТЕРИНА ЕДИГАРЕВА, ВОСПИТАННИЦА ШКОЛЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ ЧИКАНЧИ:
«Тхэквондо считается одним из самых безопасных видов спорта, так как каждому спортсмену полагается экипировка - шлем, перчатки, футы, защита голени, защита паха».

Именно так выглядят спортсмены на соревнованиях. В тхэквандо они проводятся как в личных, так и в командных дисциплинах. На чемпионате Европы у ребят была возможность проявить себя в полной мере - что они с успехом и сделали.

РОМАН БАННОВ, ВОСПИТАННИК ШКОЛЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ ЧИКАНЧИ:
«Я занял два первых места и одно второе. Были очень тяжелые соперники - они сильные».

В международном турнире по тхэквондо приняли участие 610 спортсменов, которые представили 26 стран Старого света. Россия заняла первое место в общекомандном зачете и свою лепту в эту общую победу внесли и кировские спортсмены.

Большая победа кировских мастеров тхэквондо на чемпионате Европы

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