Футболисты кировского «Факела» одержали крупную победу.

В матче очередного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли в городе Гаврилов-Ям с местным «Агатом».Встреча завершилась в пользу гостей 7-0.Хет-триком отметился Кирилл Ржавитин. По одному мячу забили Кирилл Черемискин, Алексей Перминов, Руслан Овсянников и Дмитрий Кузьминых.Заработав три очка, «Факел» поднялся на пятое место в турнирной таблице. Кроме того, команда улучшила разницу забитых и пропущенных мячей.В следующем туре кировчане играют дома против команды спортивной школы олимпийского резерва из Вологды. Встреча пройдёт в среду, 10 июля.