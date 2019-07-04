Кировские спортсмены - в финале чемпионата МЧС России.

По итогам межрегиональных отборочных соревнований, которые проходили в 8 городах страны, сборная Кировской области по пожарно-спасательному спорту заняла 11-е место и вошла в ТОП-15 сильнейших команд России.Кировчане стали бронзовыми призёрами межрегиональных соревнований, которые проходили в Чебоксарах.15 лучших команд, в том числе и ставшие 11-ми кировчане, получили путёвки в финал чемпионата России.Турнир стартует 29 июля в г. Санкт-Петербурге.