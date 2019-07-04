Прямой эфир
04 июл 17:23 Кировские призывники отправились на службу в армию 05 июл 11:02 8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово 05 июл 17:32 Президентские гранты в Кильмези 04 июл 15:14 Археологические раскопки в Слободском районе 04 июл 12:47 В Кировской области назвали лучших охотников-волчатников. 04 июл 14:35 На трассе Зуевка-Кырчаны погибли двое молодых людей. 05 июл 17:25 Налоговики выявили 24 тысячи ошибочных платежей кировчан 05 июл 17:29 Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии 04 июл 11:28 Непригодные для комфортного проживания земельные участки под дома 05 июл 17:26 Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен
18°C
$
63,87
71,71
09 июля 12:20
09 июл 12:10 Чемпионы по компьютерному многоборью встретились с главой региона 09 июл 10:58 В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча 08 июл 21:00 Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района 08 июл 20:16 В Кирове ветхие исторические здания планируют продавать за 1 рубль. 08 июл 19:48 Природная стихия обрушилась на вятские леса. 08 июл 17:28 «Кубок дикого ястреба» собрал любителей легкой внедорожной техники 08 июл 17:24 В Кирове представили национальный план развития конкуренции 08 июл 16:15 В Кирове выявили многочисленные нарушения при эксплуатации мостовых сооружений. 08 июл 15:56 В Кирово-Чепецком районе в придорожной канаве утонул ВАЗ-21140. 08 июл 14:56 Кировчане отмечают День семьи, любви и верности
Кировские спортсмены - в финале чемпионата МЧС России.

Кировские спортсмены - в финале чемпионата МЧС России.

Вчера, 08:53
328

Кировские спортсмены - в финале чемпионата МЧС России.
По итогам межрегиональных отборочных соревнований, которые проходили в 8 городах страны, сборная Кировской области по пожарно-спасательному спорту заняла 11-е место и вошла в ТОП-15 сильнейших команд России.

Кировчане стали бронзовыми призёрами межрегиональных соревнований, которые проходили в Чебоксарах.

15 лучших команд, в том числе и ставшие 11-ми кировчане, получили путёвки в финал чемпионата России.

Турнир стартует 29 июля в г. Санкт-Петербурге.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама