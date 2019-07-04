«Кубок дикого ястреба» собрал любителей легкой внедорожной техники

Прошедший в выходные байк-рок фестиваль "Взлетная полоса" запомнился не только выступлением известных групп, но и большим количеством разнообразной мототехники. Некоторые модели их владельцы использовали в спортивных целях. На фестивальной поляне был разыгран "Кубок дикого ястреба".Вот такие байки, наверняка, побоятся грязи и бездорожья. Да и хозяева не рискнуть испытать судьбу. Трепетным отношением к собственной технике они известны. Совсем другое дело люди, находящие романтику не в поездках, а в гонках. На"Взлетной полосе" они устраиваются на каждом фестивале. Он даже принимал российские соревнования по мототриалу. В этот раз им на смену пришли заезды кроссовых мотоциклов.Подход к сбору участников у судей был либеральным. Допускались все желающие, у кого были хоть какие-то навыки управления и желание показать их публике. Для этого была сделана несложная трасса. Точнее, круг в несколько сотен метров.Идеальным по состоянию его никто не называл. Дистанция оказалась испорчена дождем.Не бочки, а шины, по общему мнению, стали самым трудным участком. Именно на нем чаще всего случались непредвиденные пробуксовки, влиявшие на итоговый результат. Но в любом случае финиш был успехом для любителей мотокросса.Кроме мотоциклов, было еще три зачетных категории. Мотоциклы с коляской, квадроциклы и багги. Гоночных уик-эндов для новичков в течение лета проходит мало. Им просто не достает выброса адреналина. Поэтому фестивальную трассу они проезжали на пределе возможностей. Серьезной самоотдачей они и запомнились зрителям, которые прониклись не только музыкальным, но и гоночным драйвом.