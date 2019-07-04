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«Кубок дикого ястреба» собрал любителей легкой внедорожной техники

«Кубок дикого ястреба» собрал любителей легкой внедорожной техники

Вчера, 17:28
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Роман Четвериков

Прошедший в выходные байк-рок фестиваль "Взлетная полоса" запомнился не только выступлением известных групп, но и большим количеством разнообразной мототехники. Некоторые модели их владельцы использовали в спортивных целях. На фестивальной поляне был разыгран "Кубок дикого ястреба".

Вот такие байки, наверняка, побоятся грязи и бездорожья. Да и хозяева не рискнуть испытать судьбу. Трепетным отношением к собственной технике они известны. Совсем другое дело люди, находящие романтику не в поездках, а в гонках. На

"Взлетной полосе" они устраиваются на каждом фестивале. Он даже принимал российские соревнования по мототриалу. В этот раз им на смену пришли заезды кроссовых мотоциклов.

МАТВЕЙ РУДИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Если машиной управлять легко, там 4 колеса, то на мотоцикле их 2. Это добавляет какую-то еще одну плоскость в управлении. Больше движения, больше вариантов поведения».

Подход к сбору участников у судей был либеральным. Допускались все желающие, у кого были хоть какие-то навыки управления и желание показать их публике. Для этого была сделана несложная трасса. Точнее, круг в несколько сотен метров.

Идеальным по состоянию его никто не называл. Дистанция оказалась испорчена дождем.

ДМИТРИЙ ЧЕШУИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Время. Надо побыстрее проехать и не упасть, бочки не задеть. Ну и по грязи равновесие держать не так просто».

Не бочки, а шины, по общему мнению, стали самым трудным участком. Именно на нем чаще всего случались непредвиденные пробуксовки, влиявшие на итоговый результат. Но в любом случае финиш был успехом для любителей мотокросса.

АНДРЕЙ СМЕРТИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я всего второй день сел на мотоцикл. Друг дал напрокат. Понравилось, весь вымотался, устал за два круга».

Кроме мотоциклов, было еще три зачетных категории. Мотоциклы с коляской, квадроциклы и багги. Гоночных уик-эндов для новичков в течение лета проходит мало. Им просто не достает выброса адреналина. Поэтому фестивальную трассу они проезжали на пределе возможностей. Серьезной самоотдачей они и запомнились зрителям, которые прониклись не только музыкальным, но и гоночным драйвом.

«Кубок дикого ястреба» собрал любителей легкой внедорожной техники

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