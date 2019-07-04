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В Кирове на Филейке создадут спортивный кластер для нескольких видов спорта

В Кирове на Филейке создадут спортивный кластер для нескольких видов спорта

Вчера, 14:30
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Михаил Конышев

В северной части областного центра создадут спортивный кластер из нескольких видов спорта. Филейка имеет необходимые условия для развития сноуборда, горнолыжного спорта, альпинизма и скалолазания, прыжков с трамплина и велоспорта.

Сразу несколько спортивных федераций объединились для работы над проектом – сделать единую спортивную зону в городе, где будет развиваться как спорт высших достижений, так и массовый. Кроме того, здесь планируется создать и большую зону отдыха.

ГРИГОРИЙ ФРАНЦЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чтобы это выглядело красиво, чтобы любой желающий смог придти, посмотреть, какой вид спорта ему интерес, попробовать себя. Чтобы были места отдыха, сфера обслуживания была развита на должном уровне».

В настоящее время федерации спорта создают детализацию размещения объектов в соответствии с рельефом и границами земельных участков.

АННА ЧЕРВОТКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ СНОУБОРДА РОССИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы одновременно хотим очень максимально задействовать территорию, чтобы на одном и том же объекте смогли заниматься и сноубордисты, велосипедисты, тут же тренировочная база скалолазов. Сейчас идет разработка концепции».

Стоит добавить, что федерации сноуборда и велоспорта стали победителями фонда президентских грантов. На эти средства в ближайшее время в областном центре для школьников появятся бесплатные секции сноуборда.

АННА ЧЕРВОТКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ СНОУБОРДА РОССИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы работаем в этой сфере, к нам приходят школьники с горящими глазами, очень многие хотят научиться кататься».

А для велосипедистов на Филейке будет продолжено развитие велопарка. Уже проводятся мероприятия, чтобы популяризовать велосипед как вид транспорта, как спорт и образ жизни.

В Кирове на Филейке создадут спортивный кластер для нескольких видов спорта

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