В Кирове на Филейке создадут спортивный кластер для нескольких видов спорта

В северной части областного центра создадут спортивный кластер из нескольких видов спорта. Филейка имеет необходимые условия для развития сноуборда, горнолыжного спорта, альпинизма и скалолазания, прыжков с трамплина и велоспорта.
Сразу несколько спортивных федераций объединились для работы над проектом – сделать единую спортивную зону в городе, где будет развиваться как спорт высших достижений, так и массовый. Кроме того, здесь планируется создать и большую зону отдыха.
ГРИГОРИЙ ФРАНЦЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чтобы это выглядело красиво, чтобы любой желающий смог придти, посмотреть, какой вид спорта ему интерес, попробовать себя. Чтобы были места отдыха, сфера обслуживания была развита на должном уровне».
В настоящее время федерации спорта создают детализацию размещения объектов в соответствии с рельефом и границами земельных участков.
АННА ЧЕРВОТКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ СНОУБОРДА РОССИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы одновременно хотим очень максимально задействовать территорию, чтобы на одном и том же объекте смогли заниматься и сноубордисты, велосипедисты, тут же тренировочная база скалолазов. Сейчас идет разработка концепции».
Стоит добавить, что федерации сноуборда и велоспорта стали победителями фонда президентских грантов. На эти средства в ближайшее время в областном центре для школьников появятся бесплатные секции сноуборда.
АННА ЧЕРВОТКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ СНОУБОРДА РОССИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы работаем в этой сфере, к нам приходят школьники с горящими глазами, очень многие хотят научиться кататься».
А для велосипедистов на Филейке будет продолжено развитие велопарка. Уже проводятся мероприятия, чтобы популяризовать велосипед как вид транспорта, как спорт и образ жизни.