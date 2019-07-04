В Кирове на Филейке создадут спортивный кластер для нескольких видов спорта

В северной части областного центра создадут спортивный кластер из нескольких видов спорта. Филейка имеет необходимые условия для развития сноуборда, горнолыжного спорта, альпинизма и скалолазания, прыжков с трамплина и велоспорта.Сразу несколько спортивных федераций объединились для работы над проектом – сделать единую спортивную зону в городе, где будет развиваться как спорт высших достижений, так и массовый. Кроме того, здесь планируется создать и большую зону отдыха.В настоящее время федерации спорта создают детализацию размещения объектов в соответствии с рельефом и границами земельных участков.Стоит добавить, что федерации сноуборда и велоспорта стали победителями фонда президентских грантов. На эти средства в ближайшее время в областном центре для школьников появятся бесплатные секции сноуборда.А для велосипедистов на Филейке будет продолжено развитие велопарка. Уже проводятся мероприятия, чтобы популяризовать велосипед как вид транспорта, как спорт и образ жизни.