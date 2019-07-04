Кировский "Факел" одержал волевую победу.

Болельщики кировского «Факела» стали свидетелями настоящего футбольного триллера.Накануне в рамках очередного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» кировчане принимали одного из лидеров розыгрыша команду спортивной школы олимпийского резерва из Вологды.Проигрывая на 14-й минуте 0-2, подопечные Алексея Орлова сначала сравняли счёт, а затем довели его до победного 4-2.Решающим стал второй тайм, в котором хозяева забили три мяча. Отличились Руслан Овсянников, Владислав Шихов, Никита Воробьёв и Алексей Перминов.Заработав три очка, «Факел» поднялся на четвёртое место турнирной таблицы. В лидерах – по-прежнему команда «Череповец».В следующем туре кировчане играют на выезде с молодёжным составом владимирского «Торпедо». Встреча пройдёт в среду, 17 июля.