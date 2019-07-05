Они ограничены в здоровье, но не ограничены в возможностях. Инвалиды области в очередной раз это доказывают на спортивных состязаниях. Сегодня в Кирове проходит фестиваль инвалидного спорта "Надежда".Быть знаменосцем на церемонии открытия - привилегия избранных. Эти люди долгие годы шли к спортивным победам и сейчас считаются одними из лучших спортсменов с ограниченными возможностями. 43 команды приехали в областной центр, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. К этим соревнованиям принято тщательно готовится, не думая о болезнях."Надежда" помогает проявить определенные таланты инвалидов. Начав активный образ жизни, эти люди теперь осознанно расставили для себя спортивные приоритеты. Прежняя жизнь Нины Бронниковой была связана с тяжелой атлетикой. Сейчас состояние здоровья женщины заставило переключиться на новые виды спорта.У фестиваля свои традиции и правила. Здесь соревнуются люди от 18 до 65 лет, допускаемые по нескольким группам инвалидности. Они вправе выбрать для себя два вида соревновательной программы. В нее входит 9 состязаний. Стрельба из пневматической винтовки одно из них.От успехов мы получаем заряд бодрости, признаются участники. Среди людей с инвалидностью спорт пользуется большой популярностью. Сборные команды достойно представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. Но любая завоеванная награда здесь не главное. Важнее для каждого - преодолеть себя.