Они ограничены в здоровье, но не ограничены в возможностях. Инвалиды области в очередной раз это доказывают на спортивных состязаниях. Сегодня в Кирове проходит фестиваль инвалидного спорта "Надежда".
Быть знаменосцем на церемонии открытия - привилегия избранных. Эти люди долгие годы шли к спортивным победам и сейчас считаются одними из лучших спортсменов с ограниченными возможностями. 43 команды приехали в областной центр, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. К этим соревнованиям принято тщательно готовится, не думая о болезнях.
АЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ:
«Есть даже мировые достижения среди детей и молодежи. Просто это не массово. Благодаря тому, что этот фестиваль проводится, готовим до какого-то уровня. А дальше уже большой спорт берется за это».
"Надежда" помогает проявить определенные таланты инвалидов. Начав активный образ жизни, эти люди теперь осознанно расставили для себя спортивные приоритеты. Прежняя жизнь Нины Бронниковой была связана с тяжелой атлетикой. Сейчас состояние здоровья женщины заставило переключиться на новые виды спорта.
НИНА БРОННИКОВА, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ (ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ):
«Сначала занималась только гимнастикой дома, для себя, чтобы утром хотя бы встать. А сейчас меня в команду взяли».
У фестиваля свои традиции и правила. Здесь соревнуются люди от 18 до 65 лет, допускаемые по нескольким группам инвалидности. Они вправе выбрать для себя два вида соревновательной программы. В нее входит 9 состязаний. Стрельба из пневматической винтовки одно из них.
АЛЬВИНА ФОМКИНА, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ (ЮРЬЯ):
«Навык остался. Я даже участвовала в турнире у нас в Центре Детского творчества. Там занимала призовые места».
От успехов мы получаем заряд бодрости, признаются участники. Среди людей с инвалидностью спорт пользуется большой популярностью. Сборные команды достойно представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. Но любая завоеванная награда здесь не главное. Важнее для каждого - преодолеть себя.