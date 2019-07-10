Медаль не завоевал, но результат улучшил.

Кировский штангист Рифат Галиев вернулся с финала Спартакиады учащихся России.Соревнования прошли в Белгороде.Выступая в весовой категории до 102 килограммов, 16-летний атлет занял шестое место, набрав в сумме двоеборья 251 килограмм.Это на 8 килограммов лучше результата, показанного им на недавнем чемпионате города, что является отличной динамикой, заявил президент областной федерации тяжёлой атлетики Сергея Дителев.Отметим, что Рифат Галиев живёт и тренируется в Сосновке. Его наставником является известный кировский штангист Раис Гайнутдинов. Путёвку в финал спортсмен завоевал, выиграв окружной этап спартакиады.