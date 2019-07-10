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Медаль не завоевал, но результат улучшил.

Медаль не завоевал, но результат улучшил.

Вчера, 10:07
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Медаль не завоевал, но результат улучшил.
Кировский штангист Рифат Галиев вернулся с финала Спартакиады учащихся России.

Соревнования прошли в Белгороде.

Выступая в весовой категории до 102 килограммов, 16-летний атлет занял шестое место, набрав в сумме двоеборья 251 килограмм.

Это на 8 килограммов лучше результата, показанного им на недавнем чемпионате города, что является отличной динамикой, заявил президент областной федерации тяжёлой атлетики Сергея Дителев.

Отметим, что Рифат Галиев живёт и тренируется в Сосновке. Его наставником является известный кировский штангист Раис Гайнутдинов. Путёвку в финал спортсмен завоевал, выиграв окружной этап спартакиады. 

На фото - участник финала Спартакиады учащихся России по тяжёлой атлетике Рифат Галиев.

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