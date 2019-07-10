Кировский конькобежец готовится к новому сезону в составе юниорской сборной России.
Тренировки проходят в Москве, на льду спорткомплекса «Крылатское».
Вместе с командой в них участвует и воспитанник кировской спортивной школы «Динамо», мастер спорта Данил Смирнов.
Прошлый сезон сложился для юноши особенно успешно. На юниорском первенстве России 18-летний конькобежец завоевал серебряную медаль, а в юниорском финале Кубка России одержал победу.
По словам наставника спортсмена Андрея Плюснина, тренировки в составе сборной страны закладывают серьёзный фундамент на предстоящий сезон.
На фото - кировчанин Данил Смирнов тренируется в составе юниорской сборной России.