Кировский конькобежец готовится к новому сезону в составе юниорской сборной России.

Тренировки проходят в Москве, на льду спорткомплекса «Крылатское».Вместе с командой в них участвует и воспитанник кировской спортивной школы «Динамо», мастер спорта Данил Смирнов.Прошлый сезон сложился для юноши особенно успешно. На юниорском первенстве России 18-летний конькобежец завоевал серебряную медаль, а в юниорском финале Кубка России одержал победу.По словам наставника спортсмена Андрея Плюснина, тренировки в составе сборной страны закладывают серьёзный фундамент на предстоящий сезон.