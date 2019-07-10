В Вахрушах в рамках проекта "Народный бюджет" обустроили стадион

Устали ждать и сделали на деньги Народного бюджета. В Вахрушах по инициативе местных жителей построили трассу для тренировок детской спортивной секции.
По таким дорожкам передвигаться на лыжероллерах невозможно. Летом ученикам спортивной школы приходилось тренироваться на улицах. Прохожие бросали удивленные взгляды. Так тренироваться было очень неудобно, говорит Юля Шихова. Но это далеко самый плохой вариант. Иногда, для того, чтобы не терять сноровку приходилось садиться в автобус и отправляться в областной центр.
ЮЛИЯ ШИХОВА:
«Я занимаюсь 8 лет спортом. Раньше не было такой трассы и нам надо было ездить в Киров на трамплин, а сейчас есть такая возможность и мы катаемся тут.
Сегодня юные лыжники Вахрушей тренируются на своем стадионе. В этом году здесь появились ровные дорожки, которые отлично подходят, что бы оттачивать свои навыки. Об этом мечтали 30 лет. Причем не одно поколение лыжников, говорит тренер Леонид Черезов. Протяженность трассы - 400 метров, ширина пути - примерно три метра.
ЛЕОНИД ЧЕРЕЗОВ, ТРЕНЕР:
«Сбылась моя... Не только моя мечта, мечта моего тренера, которому уже 84 года. Он сейчас приходит и тоже радуется. У нас мечта сбылась, и мы можем вот так свободно кататься, маленьких учить на роллерах».
Помимо трассы, на стадионе появилось освещение. Установлено пять столбов и шесть светильников. Теперь здесь часто гуляют по вечерам простые жители Вахрушей. Работы на стадионе были проведены в рамках проекта "Народный бюджет". Члены специальной комиссии выбрали объект, отреагировав тем самым на инициативу местных жителей.
ЕКАТЕРИНА ЖИТЛУХИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ П. ВАХРУШИ:
«Стоимость этого проекта 1 722 000 рублей. С учетом понижения цены на аукционе составило 1 600 000».
Отметим, Вахруши участвуют в проекте "Народный бюджет" с 2017-го года. В прошлом году удалось обустроить территорию возле пруда, а так же дамбу.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В рамках проекта "Народный бюджет" так же ремонтируется памятник воинам-землякам и благоустраивается прилегающая к нему территория. Работы начались еще в прошлом году, их окончание запланировано на конец этого месяца».
Планируется установить новые мемориальные плиты, отремонтировать сам памятник, а так же привести в порядок другие элементы мемориала.