В Вахрушах в рамках проекта "Народный бюджет" обустроили стадион

Устали ждать и сделали на деньги Народного бюджета. В Вахрушах по инициативе местных жителей построили трассу для тренировок детской спортивной секции.По таким дорожкам передвигаться на лыжероллерах невозможно. Летом ученикам спортивной школы приходилось тренироваться на улицах. Прохожие бросали удивленные взгляды. Так тренироваться было очень неудобно, говорит Юля Шихова. Но это далеко самый плохой вариант. Иногда, для того, чтобы не терять сноровку приходилось садиться в автобус и отправляться в областной центр.Сегодня юные лыжники Вахрушей тренируются на своем стадионе. В этом году здесь появились ровные дорожки, которые отлично подходят, что бы оттачивать свои навыки. Об этом мечтали 30 лет. Причем не одно поколение лыжников, говорит тренер Леонид Черезов. Протяженность трассы - 400 метров, ширина пути - примерно три метра.Помимо трассы, на стадионе появилось освещение. Установлено пять столбов и шесть светильников. Теперь здесь часто гуляют по вечерам простые жители Вахрушей. Работы на стадионе были проведены в рамках проекта "Народный бюджет". Члены специальной комиссии выбрали объект, отреагировав тем самым на инициативу местных жителей.Отметим, Вахруши участвуют в проекте "Народный бюджет" с 2017-го года. В прошлом году удалось обустроить территорию возле пруда, а так же дамбу.Планируется установить новые мемориальные плиты, отремонтировать сам памятник, а так же привести в порядок другие элементы мемориала.