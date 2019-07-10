Сборная области по лыжам готовится к новому сезону

В Кирово-Чепецком "Перекопе" сейчас проходит наиболее активная фаза тренировок у лыжников. Роман Четвериков побывал на лыжно-биатлонном комплексе и выяснил, как закладывается фундамент на предстоящий зимний сезон.Отпуск у лыжников один из самых скоротечных. Стоит сойти снегу и уже через пару недель они начинают поддерживать форму. А потом переключаются на организованные сборы. Планово подготовка стартует с июня. В следующем месяце тренировочные объемы возрастают. Кроссы, велосипед и роллеры. Подход к каждому межсезонью у тренеров меняется. В расчет берется и домашняя база, которой спортсмены с наставниками вынуждены отдавать предпочтение.Под началом Алексея Ускова группа из 19 человек. Это члены сборной команды области. В их числе и Владислав Скобелев. Ее первый номер. В прошлый сезон он вошел довольно успешно. Побеждал и становился призером этапов Кубка страны. Высокие результаты приходили и на других соревнованиях. Но вот вторая половина зимы из-за болезни оставила у лыжника неудовлетворение. Поэтому сделаны выводы, как быть конкурентоспособным по ходу всего сезона.Трассу "Перекопа" тренеры считают неплохой для тренировочного процесса. Но они видят и знают, насколько сложной бывает работа по приведению лыжников в хорошую форму. Она, как и в любом виде спорта, зависит от множества нюансов.Сборы в "Перекопе" пройдут все лето. Они разбиты на двухнедельные циклы. В перерывах между ними спортсмены занимаются с личными тренерами. Уровень своей подготовки они, в последующем, покажут на контрольных тестах.