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Сборная области по лыжам готовится к новому сезону

Сборная области по лыжам готовится к новому сезону

Вчера, 14:56
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Роман Четвериков

В Кирово-Чепецком "Перекопе" сейчас проходит наиболее активная фаза тренировок у лыжников. Роман Четвериков побывал на лыжно-биатлонном комплексе и выяснил, как закладывается фундамент на предстоящий зимний сезон.

Отпуск у лыжников один из самых скоротечных. Стоит сойти снегу и уже через пару недель они начинают поддерживать форму. А потом переключаются на организованные сборы. Планово подготовка стартует с июня. В следующем месяце тренировочные объемы возрастают. Кроссы, велосипед и роллеры. Подход к каждому межсезонью у тренеров меняется. В расчет берется и домашняя база, которой спортсмены с наставниками вынуждены отдавать предпочтение.

АЛЕКСЕЙ УСКОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
«Какие-то качества отстают, какие-то нужно подтягивать. Сейчас возможность выехать в горы она материально маленькая. Мы все находимся здесь. Исходим из условий, которые нам дает Перекоп».

Под началом Алексея Ускова группа из 19 человек. Это члены сборной команды области. В их числе и Владислав Скобелев. Ее первый номер. В прошлый сезон он вошел довольно успешно. Побеждал и становился призером этапов Кубка страны. Высокие результаты приходили и на других соревнованиях. Но вот вторая половина зимы из-за болезни оставила у лыжника неудовлетворение. Поэтому сделаны выводы, как быть конкурентоспособным по ходу всего сезона.

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
«Задача максимальная. Выкладываться на каждом старте. Участвовать на Кубке России, чемпионате страны, Континентальном Кубке. Там много будет стартов».

Трассу "Перекопа" тренеры считают неплохой для тренировочного процесса. Но они видят и знают, насколько сложной бывает работа по приведению лыжников в хорошую форму. Она, как и в любом виде спорта, зависит от множества нюансов.

АЛЕКСЕЙ УСКОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
«Для нашего центра должен быть врач, который работал бы здесь, проводил вовремя контрольные мероприятия. Следил бы за здоровьем спортсменов. Это было бы нам на руку. Но в данный момент такой доктор отсутствует».

Сборы в "Перекопе" пройдут все лето. Они разбиты на двухнедельные циклы. В перерывах между ними спортсмены занимаются с личными тренерами. Уровень своей подготовки они, в последующем, покажут на контрольных тестах.

Сборная области по лыжам готовится к новому сезону

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