Конькобежцы начали подготовку к сезону.

Сборная Кировской области по конькобежному спорту готовится к новому сезону.Тренировки начались ещё в мае с велоподготовки.В июле конькобежцы вышли на лёд. Сейчас занятия проходят дважды в неделю на катке «Дымка».Из-за большой загрузки площадки тренироваться приходится с шести утра. В таком режиме ледовым скороходам предстоит работать весь август.В сентябре первые номера сборной смогут выйти на большой лёд в Челябинске. В Кирове он появится только в октябре на стадионе «Родина».