Футболисты кировского «Факела» одержали пятую победу подряд.
В матче очередного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с молодёжным составом владимирского «Торпедо».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 1-0.
Автором единственного гола на 24-й минуте стал Максим Одегов.
Заработав три очка, кировчане сохранили за собой четвёртое место в турнирной таблице.
В лидерах – по-прежнему команда «Череповец».
В следующем туре первенства «Факел» принимает костромской «Спартак». Игра пройдёт в среду, 24 июля.