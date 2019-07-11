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Футболисты кировского «Факела» одержали пятую победу подряд.

Футболисты кировского «Факела» одержали пятую победу подряд.

Сегодня, 08:45
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Футболисты кировского «Факела» одержали пятую победу подряд.
В матче очередного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с молодёжным составом владимирского «Торпедо».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 1-0.

Автором единственного гола на 24-й минуте стал Максим Одегов.

Заработав три очка, кировчане сохранили за собой четвёртое место в турнирной таблице.

В лидерах – по-прежнему команда «Череповец». 

В следующем туре первенства «Факел» принимает костромской «Спартак». Игра пройдёт в среду, 24 июля.

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