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Хоккеистов ХК «Родина» включили в расширенный состав молодёжной сборной России.

Хоккеистов ХК «Родина» включили в расширенный состав молодёжной сборной России.

Вчера, 11:01
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Хоккеистов ХК «Родина» включили в расширенный состав молодёжной сборной России.
Всего в списке сорок игроков, в том числе двое кировчан.

Это 21-летний вратарь Артём Катаев и 19-летний полузащитник Максим Маслов.

Оба уже имеют опыт выступления в чемпионатах страны среди команд суперлиги. На счету Артёма 45 матчей. Максим в 52 играх отметился 9 голами и 3 точными передачами.

Окончательный состав команды будет сформирован по результатам выступления хоккеистов в новом сезоне.

В конце декабря молодёжной сборной предстоит сыграть на первенстве мира в Архангельске.

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