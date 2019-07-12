Хоккеистов ХК «Родина» включили в расширенный состав молодёжной сборной России.
Всего в списке сорок игроков, в том числе двое кировчан.
Это 21-летний вратарь Артём Катаев и 19-летний полузащитник Максим Маслов.
Оба уже имеют опыт выступления в чемпионатах страны среди команд суперлиги. На счету Артёма 45 матчей. Максим в 52 играх отметился 9 голами и 3 точными передачами.
Окончательный состав команды будет сформирован по результатам выступления хоккеистов в новом сезоне.
В конце декабря молодёжной сборной предстоит сыграть на первенстве мира в Архангельске.