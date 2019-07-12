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Молодёжная команда «Олимпия» приступает к ледовым тренировкам.

Молодёжная команда «Олимпия» приступает к ледовым тренировкам.

Сегодня, 08:10
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Молодёжная команда «Олимпия» приступает к ледовым тренировкам.
В предстоящие выходные подопечные Валентина Снигирёва будут заниматься в спорткомплексе «Союз», а с понедельника перейдут на лёд «Дымки».

Это связано с продолжающимся ремонтом «Олимп-Арены».

Одновременно тренерский штаб начинает просмотр вновь прибывших игроков.

Позиция руководства клуба такова: в команде останутся только те хоккеисты, которые полностью соответствуют поставленным задачам. Напомним, что в новом сезоне кирово-чепецкая молодёжка будет выступать в первенстве НМХЛ.

Тренировочный процесс начался с июля.

Первые две недели команда занималась на стадионе, в игровом и тренажёрном залах.

Тренировки на домашнем льду начнутся ориентировочно 2 августа.

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