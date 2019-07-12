Началось формирование спортивного кластера на Филейке.

В кировской спортивной школе олимпийского резерва № 3 могут появиться два новых отделения – велоспорта и сноуборда.Их открытие планируется с нового года, сообщили в управлении по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Кирова.Отметим, что в настоящее время ни в одной из муниципальных и государственных спортивных школ региона эти виды спорта не культивируются.Открытие новых отделений станет частью проекта по формирование спортивного кластера на Филейке.В настоящее время здесь уже созданы велосипедный парк и склон для сноуборда