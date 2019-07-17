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Кировчане завоевали 9 медалей на Всероссийской Спартакиады инвалидов.

Кировчане завоевали 9 медалей на Всероссийской Спартакиады инвалидов.

Вчера, 14:30
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Кировчане завоевали 9 медалей на Всероссийской Спартакиады инвалидов.
В Йошкар-Оле состоялась торжественная церемония закрытия III Всероссийской Спартакиады инвалидов.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 2 тысяч человек из 65 регионов России.

Финальные соревнования проходили в семи дисциплинах (бочча, голбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, дзюдо и футбол ЦП). Спортсменов сопровождали 360 волонтеров.

В рамках соревнований были разыграны 574 комплекта наград. Кировскую область представили 11 спортсменов в возрасте 14-18 лет. Они выступили в трёх дисциплинах ЛИН: плавании, лёгкой атлетике и настольном теннисе.

Кировчане стали победителями в плавании ЛИН в командном зачёте. Четыре пловца - Дарья Лысова, Полина Аксакова, Денис Кайсин, Кирилл Мелешко - завоевали 8 медалей: 2 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых.

В состязаниях по легкой атлетике кировчанин Руслан Чистяков занял 2 место. 

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