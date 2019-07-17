Кировчане завоевали 9 медалей на Всероссийской Спартакиады инвалидов.

В Йошкар-Оле состоялась торжественная церемония закрытия III Всероссийской Спартакиады инвалидов.В этом году в соревнованиях приняли участие более 2 тысяч человек из 65 регионов России.Финальные соревнования проходили в семи дисциплинах (бочча, голбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, дзюдо и футбол ЦП). Спортсменов сопровождали 360 волонтеров.В рамках соревнований были разыграны 574 комплекта наград. Кировскую область представили 11 спортсменов в возрасте 14-18 лет. Они выступили в трёх дисциплинах ЛИН: плавании, лёгкой атлетике и настольном теннисе.Кировчане стали победителями в плавании ЛИН в командном зачёте. Четыре пловца - Дарья Лысова, Полина Аксакова, Денис Кайсин, Кирилл Мелешко - завоевали 8 медалей: 2 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых.В состязаниях по легкой атлетике кировчанин Руслан Чистяков занял 2 место.