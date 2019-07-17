Прямой эфир
19 июл 17:23 Неожиданный поворот в судьбе зайчат, которых приютили кировские садоводы 22 июл 12:43 Рыба в реке Проснице погибла из-за сброса навозных масс. 19 июл 17:16 Арбитражный суд продолжил рассмотрение вопроса о судьбе Александровского костела 19 июл 12:09 В Нижнеивкино появится памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны. 19 июл 17:14 Цены на заправках вновь пошли в рост 19 июл 15:20 В микрорайоне "Дружбы" появилось еще одно злачное место 19 июл 17:20 В Кировской ветлаборатории появится новое уникальное для нашего города оборудование 17 июл 11:10 Кировские врачи спасли мальчика, укушенного змеей. 19 июл 09:51 В Кирове известного предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов. 19 июл 15:27 Чемпионат по пожарно-спасательному спорту на стадионе "Прометей"
$
63,13
70,64
23 июля 22:12
23 июл 17:29 Токсичное болото: под Чепецком неизвестные разлили нефтепродукты. 23 июл 17:25 Круги на асфальте - символ ошибки: в Радужном проверили дворы 23 июл 17:22 Сосновский судостроительный идет ко дну: завод могут ликвидировать. 23 июл 14:41 Вятский Неймар: журналисты встретились с футболисткой из Суны. 23 июл 14:36 Антискользящий спрей для обуви: кировчане едут на фестиваль изобретателей с проектом. 23 июл 11:28 Операция «Мак». 23 июл 11:17 До свидания, подвеска! Жители Фатеево возмущены местными дорогами. 23 июл 10:51 Спортивная площадка за счёт бюджета: проект ППМИ в Макарье. 23 июл 10:46 Небезопасное место на ул. Крупской: коммунальщики разворотили детскую площадку. 23 июл 10:29 В Кирово-Чепецке иномарка врезалась в опору ЛЭП.
Вятский Неймар: журналисты встретились с футболисткой из Суны.

Вятский Неймар: журналисты встретились с футболисткой из Суны.

Сегодня, 14:41
204
Роман Четвериков

София Шишкина в свои 20 лет уже входит в состав женской национальной сборной по футболу. У неё удачно складывается и клубная карьера. Девушка - чемпионка России и обладатель Кубка. Спортивным успехам она, во-многом, обязана родителям. Роман Четвериков встретился с ними там, откуда и начался футбольный путь их ребенка.

Неймар с партнерами вышел на тренировку. Вместо стадиона коробка. В Суне она наиболее подходящее место для занятий футболом. Здешние мальчишки им страстно увлечены. Вот и София Шишкина гоняла мяч с детского сада. К 15 годам решила именно на нем остановить свой выбор. До этого были горные лыжи и легкая атлетика. Виды спорта, поспособствовавшие формированию будущего забивного нападающего.

АЛЕКСЕЙ ШИХАЛЕЕВ, ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР:
«У нас мальчики с девочками не играют в области. На тренировочных играх она попробовала. Играла с командой Немы. Немский тренер вывез их впервые на областные соревнования среди девочек. А там тренера сборной области ее заметили».

Прогресс в игре Софии пришел за короткие сроки. Быстро было принято и решение, куда двигаться дальше. Выбор футболистки с родителями пал на Пермь, где она прошла отбор в титулованный клуб "Звезда-2005". Шишкина по-прежнему выступает за него и радует своей игрой, как наставника, так и папу с мамой.

ДМИТРИЙ ШИШКИН, ОТЕЦ СОФИИ ШИШКИНОЙ:
«Я гордиться начал ею в 6 лет. Как и любой родитель. Свой ребенок самый лучший. Это у нашего тренера все дети самые лучшие. Каждый ребенок, это как минимум, член олимпийской сборной».

Уроженкой Суны пройдены все ступени национальной сборной. Сейчас она в ее главной команде. Где бы она ни играла, родители Софии матчей дочери не пропускают. Смотрят так, как будто сами находятся на трибунах.

ЛЮБОВЬ ШИШКИНА, МАМА СОФИИ ШИШКИНОЙ:
«Кричим, орем, дверями хлопаем. На Универсиаде когда была игра за 3 место на первых минутах нереализованный момент, когда защитник вынесла с ленты, у нас папа с одеялом упал с дивана. Там вообще была куча эмоций».

Завоеванная бронза Универсиады - пока главное достижение Шишкиной. И не последнее, уверена девушка. Почивать на лаврах не в ее характере. Ведь есть чемпионаты Европы и мира.

- Легко не будет никогда. Нужно работать, идти к цели и побеждать.

В то, что медали еще будут, верят и Дмитрий с Любовью. Часть из них хранится на родине футболистки. В Суну она приезжает два раза в год. Зимой и летом. С родными общается, но большую часть отдыха проводит на футбольном поле. В качестве игрока, на которого теперь в поселке равняются не только девчонки, но и мальчишки.

Вятский Неймар: журналисты встретились с футболисткой из Суны.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама