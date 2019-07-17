Вятский Неймар: журналисты встретились с футболисткой из Суны.

София Шишкина в свои 20 лет уже входит в состав женской национальной сборной по футболу. У неё удачно складывается и клубная карьера. Девушка - чемпионка России и обладатель Кубка. Спортивным успехам она, во-многом, обязана родителям. Роман Четвериков встретился с ними там, откуда и начался футбольный путь их ребенка.Неймар с партнерами вышел на тренировку. Вместо стадиона коробка. В Суне она наиболее подходящее место для занятий футболом. Здешние мальчишки им страстно увлечены. Вот и София Шишкина гоняла мяч с детского сада. К 15 годам решила именно на нем остановить свой выбор. До этого были горные лыжи и легкая атлетика. Виды спорта, поспособствовавшие формированию будущего забивного нападающего.Прогресс в игре Софии пришел за короткие сроки. Быстро было принято и решение, куда двигаться дальше. Выбор футболистки с родителями пал на Пермь, где она прошла отбор в титулованный клуб "Звезда-2005". Шишкина по-прежнему выступает за него и радует своей игрой, как наставника, так и папу с мамой.Уроженкой Суны пройдены все ступени национальной сборной. Сейчас она в ее главной команде. Где бы она ни играла, родители Софии матчей дочери не пропускают. Смотрят так, как будто сами находятся на трибунах.Завоеванная бронза Универсиады - пока главное достижение Шишкиной. И не последнее, уверена девушка. Почивать на лаврах не в ее характере. Ведь есть чемпионаты Европы и мира.В то, что медали еще будут, верят и Дмитрий с Любовью. Часть из них хранится на родине футболистки. В Суну она приезжает два раза в год. Зимой и летом. С родными общается, но большую часть отдыха проводит на футбольном поле. В качестве игрока, на которого теперь в поселке равняются не только девчонки, но и мальчишки.