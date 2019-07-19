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Кировские легкоатлеты примут участие в юбилейном, сотом чемпионате России.

Кировские легкоатлеты примут участие в юбилейном, сотом чемпионате России.

Вчера, 08:39
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Кировские легкоатлеты примут участие в юбилейном, сотом чемпионате России.

Соревнования стартуют сегодня в Чебоксарах.

В состав сборной области включены четверо атлетов.

Артём Арасланов и Валерия Цаплина поведут борьбу в беговых дисциплинах, Александр Крутиков выступит в толкании ядра, Екатерина Калмыкова – в прыжках с шестом.

Самые высокие шансы на медаль имеет воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики, мастер спорта Артём Арасланов. Он заявлен сразу на двух дистанциях – 200 и 400 метров.

Ранее в этом году спортсмен уже стал победителем зимнего чемпионата России.

Также в столицу Чувашии отправились трое кировских судей: Михаил Яровиков, Наталья Альминова и Руслан Нехорошкин. 

На фото - мастер спорта Артём Арасланов имеет высокие шансы на медаль летнего чемпионата России.

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