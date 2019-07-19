Кировские легкоатлеты примут участие в юбилейном, сотом чемпионате России.

Соревнования стартуют сегодня в Чебоксарах.В состав сборной области включены четверо атлетов.Артём Арасланов и Валерия Цаплина поведут борьбу в беговых дисциплинах, Александр Крутиков выступит в толкании ядра, Екатерина Калмыкова – в прыжках с шестом.Самые высокие шансы на медаль имеет воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики, мастер спорта Артём Арасланов. Он заявлен сразу на двух дистанциях – 200 и 400 метров.Ранее в этом году спортсмен уже стал победителем зимнего чемпионата России.Также в столицу Чувашии отправились трое кировских судей: Михаил Яровиков, Наталья Альминова и Руслан Нехорошкин.