Прямой эфир
24 июл 10:04 Директора спортшколы "Юность" заподозрили в вымогательстве. 22 июл 12:43 Рыба в реке Проснице погибла из-за сброса навозных масс. 19 июл 17:23 Неожиданный поворот в судьбе зайчат, которых приютили кировские садоводы 19 июл 17:16 Арбитражный суд продолжил рассмотрение вопроса о судьбе Александровского костела 19 июл 12:09 В Нижнеивкино появится памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны. 22 июл 15:04 С 23 июля приостановлена продажа билетов на несколько поездов южного направления. 19 июл 17:14 Цены на заправках вновь пошли в рост 19 июл 15:20 В микрорайоне "Дружбы" появилось еще одно злачное место 19 июл 17:20 В Кировской ветлаборатории появится новое уникальное для нашего города оборудование 19 июл 09:51 В Кирове известного предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов.
21°C
$
63,16
70,29
26 июля 08:02
25 июл 17:33 Знак ГТО на груди у него - в Кирове прошёл этап спортивного фестиваля. 25 июл 17:31 Коми vs Вятка: футбольный матч между школьниками из разных регионов. 25 июл 17:29 Здесь вместо школьников строители - в Чистых прудах почти готова школа. 25 июл 17:27 От Хантера до полиомиелита: вятский кластер в российской фармацевтике. 25 июл 15:29 В Слободском районе выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка. 25 июл 15:11 В Кирове изменятся тарифы на водоснабжение. 25 июл 14:57 В Котельничском районе столкнулись две иномарки. 25 июл 14:45 Писателем сделала война: в Кирове отмечают юбилей Бориса Порфирьева. 25 июл 14:43 День православной бабушки в Кирове. 25 июл 11:08 В кировских детсадах появятся экологичные веранды.
Коми vs Вятка: футбольный матч между школьниками из разных регионов.

Коми vs Вятка: футбольный матч между школьниками из разных регионов.

Вчера, 17:31
247
Артем Макаров

Спорт объединяет и взрослых и детей. В лагере "Юность" прошла товарищеская встреча по футболу между местными воспитанниками и гостями из лагеря "Сосновый Бор". Отметим, последние - это школьники из Республики Коми, многие отдыхают на вятской земле не первый год.

Скорее всего, это станет традицией. Встреча юных футболистов из лагерей "Юность" и "Сосновый Бор" проходит второй раз, второй год подряд. Большая часть обеих команд - это ребята 15-ти лет.

АНДРЕЙ ЧУМАЕВ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ "СОСНОВЫЙ БОР":
«Две команды у нас участвуют. Наша команда - 22 человека из "Соснового Бора", они все у нас приехали из Коми республики».

Два тайма по двадцать минут. Команда ребят из Коми выглядит младше, парни ростом ниже, но ребята показали отличный, весьма техничный футбол. После свистка нельзя было выделить фаворита. Отметим, на поле играют сборные команды. Они прошли отбор, а потом смогли победить всех сверстников в своем лагере.

АНАСТАСИЯ ЧУПРОВА, СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ РДШ (РЕСПУБЛИКА КОМИ):
«Чтобы ребята не сидели просто так в лагере, нужно их подбадривать. Соревнования им нужны. У нас много мероприятий, таких, как "сила РДШ". Нужно, что бы они не только между собой соревновались, но и между другими лагерями».

Добавим, лагеря "Юность" и "Сосновый Бор" планируют сотрудничать и дальше. В планах проводить не только спортивные соревнования, но и музыкальные фестивали, и другие творческие вечера.

Коми vs Вятка: футбольный матч между школьниками из разных регионов.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама