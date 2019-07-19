Коми vs Вятка: футбольный матч между школьниками из разных регионов.

Спорт объединяет и взрослых и детей. В лагере "Юность" прошла товарищеская встреча по футболу между местными воспитанниками и гостями из лагеря "Сосновый Бор". Отметим, последние - это школьники из Республики Коми, многие отдыхают на вятской земле не первый год.Скорее всего, это станет традицией. Встреча юных футболистов из лагерей "Юность" и "Сосновый Бор" проходит второй раз, второй год подряд. Большая часть обеих команд - это ребята 15-ти лет.Два тайма по двадцать минут. Команда ребят из Коми выглядит младше, парни ростом ниже, но ребята показали отличный, весьма техничный футбол. После свистка нельзя было выделить фаворита. Отметим, на поле играют сборные команды. Они прошли отбор, а потом смогли победить всех сверстников в своем лагере.Добавим, лагеря "Юность" и "Сосновый Бор" планируют сотрудничать и дальше. В планах проводить не только спортивные соревнования, но и музыкальные фестивали, и другие творческие вечера.