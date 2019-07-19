Знак ГТО на груди у него - в Кирове прошёл этап спортивного фестиваля.

На базе Вятской школы олимпийского резерва прошел региональный этап Летнего фестиваля комплекса ГТО среди учащихся школ. Роман Четвериков с подробностями.
Для сильной половины человечества отжимания привычное упражнение. А вот для девушек принять упор лежа, изначально видится как тяжелое испытание. Но их ничто не останавливает, если есть нацеленность на значок ГТО. Отведенные три минуты на выполнение норматива, они постарались использовать, добиваясь максимальных для себя результатов.
- Зачем нужны отжимания? Чтобы руки были не слабыми. У тебя как с руками? Хорошо.
Летний фестиваль ГТО собрал школьников от 11 до 15 лет. Все приехали в статусе лучших после пройденных районных этапов. Физическая готовность оценивалась в командном зачете. Поэтому, серьезно приходилось настраиваться на каждый вид программы. К тому же, взрослые на словах и на деле старались поднять командный дух юношей и девушек.
ЮРИЙ ЛЫСКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА:
«ГТО сдавали сами? Да, раньше его всегда сдавали на предприятиях и везде. Раньше без этого нельзя было. Всех заставляли, хочешь, не хочешь».
В более выигрышном положении были ребята, занимающиеся спортом. Сдачу норм ГТО они воспринимают как соревнование по многоборью. Отсюда шло и понимание того, где будет легко, а где будет сложно.
КСЕНИЯ КОСТЫЛЕВА, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ (СЛОБОДСКОЙ РАЙОН):
«Мне кажется, бег на длинную дистанцию у меня получится. А отжимания и короткая плохо».
Тем не менее, весь пройденный тестовый марафон давал ответ на вопрос. В какой я форме и к чему готов. На полную самоотдачу мотивировало и первое место. Оно давало право поехать на всероссийский финал фестиваля ГТО.
НАТАЛИЯ КОЧКИНА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ФЕСТИВАЛЯ ГТО:
«Ну, команда, которая выиграет, постарается подготовиться. Там ведь не только спортивная программа. Надо будет разносторонне готовиться».
Время на это у победителя достаточно. Честь региона ему предстоит защищать в октябре в "Артеке". Кировская область в последние три года неизменно идет вверх по итоговой таблице. В прошлом году она заняла 27 место из 83 субъектов Российской Федерации. А в личном зачете Дарьяна Нагаева вошла в десятку лучших по сумме шести обязательных видов спортивного фестиваля.