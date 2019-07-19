Знак ГТО на груди у него - в Кирове прошёл этап спортивного фестиваля.

На базе Вятской школы олимпийского резерва прошел региональный этап Летнего фестиваля комплекса ГТО среди учащихся школ. Роман Четвериков с подробностями.Для сильной половины человечества отжимания привычное упражнение. А вот для девушек принять упор лежа, изначально видится как тяжелое испытание. Но их ничто не останавливает, если есть нацеленность на значок ГТО. Отведенные три минуты на выполнение норматива, они постарались использовать, добиваясь максимальных для себя результатов.Летний фестиваль ГТО собрал школьников от 11 до 15 лет. Все приехали в статусе лучших после пройденных районных этапов. Физическая готовность оценивалась в командном зачете. Поэтому, серьезно приходилось настраиваться на каждый вид программы. К тому же, взрослые на словах и на деле старались поднять командный дух юношей и девушек.В более выигрышном положении были ребята, занимающиеся спортом. Сдачу норм ГТО они воспринимают как соревнование по многоборью. Отсюда шло и понимание того, где будет легко, а где будет сложно.Тем не менее, весь пройденный тестовый марафон давал ответ на вопрос. В какой я форме и к чему готов. На полную самоотдачу мотивировало и первое место. Оно давало право поехать на всероссийский финал фестиваля ГТО.Время на это у победителя достаточно. Честь региона ему предстоит защищать в октябре в "Артеке". Кировская область в последние три года неизменно идет вверх по итоговой таблице. В прошлом году она заняла 27 место из 83 субъектов Российской Федерации. А в личном зачете Дарьяна Нагаева вошла в десятку лучших по сумме шести обязательных видов спортивного фестиваля.