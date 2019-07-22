Кировский легкоатлет завоевал серебро юбилейного, сотого чемпионата России.

Соревнования проходят в эти дни в Чебоксарах.Накануне в финальном забеге на 400 метров кировчанин Артём Арасланов занял второе место, показав на финише 46,39 секунды.Это не только лучший результат в карьере спортсмена, но и новый рекорд области. Прежний был установлен 27 лет назад Алексеем Шабалиным.Серебряная медаль стала хорошим подарком ко дню рождения легкоатлета. Накануне он отметил своё 25-летие.Напомним, что Артём Арасланов является воспитанником кирово-чепецкого тренера Владимира Сырцева.На сегодня он имеет мастерское звание сразу в трёх дисциплинах.