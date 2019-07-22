«Родина» сегодня вернулась с предсезонного сбора в Саранске.

В течение двух недель команда тренировалась на базе республиканской школы олимпийского резерва.В распоряжении хоккеистов были легкоатлетический манеж с футбольным полем, бассейн, игровой и тренажёрный залы.Накануне перед отъездом домой кировчане посетили футбольный матч Российской премьер-лиги. На поле «Мордовия-Арены» сошлись московский «Спартак» и дебютант лиги команда «Тамбов».В Кирове «Родина» продолжит готовиться к новому сезону.Ориентировочно с первого августа команда приступит к ледовым тренировкам.На фото - предсезонный сбор в Саранске включал спортивные игры - футбол и волейбол.