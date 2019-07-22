«Родина» сегодня вернулась с предсезонного сбора в Саранске.
В течение двух недель команда тренировалась на базе республиканской школы олимпийского резерва.
В распоряжении хоккеистов были легкоатлетический манеж с футбольным полем, бассейн, игровой и тренажёрный залы.
Накануне перед отъездом домой кировчане посетили футбольный матч Российской премьер-лиги. На поле «Мордовия-Арены» сошлись московский «Спартак» и дебютант лиги команда «Тамбов».
В Кирове «Родина» продолжит готовиться к новому сезону.
Ориентировочно с первого августа команда приступит к ледовым тренировкам.
На фото - предсезонный сбор в Саранске включал спортивные игры - футбол и волейбол.