«Олимпия» сегодня проводит первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки.
На льду катка «Дымка» молодёжная команда сыграет с юниорами клуба.
Встреча будет полезна обоим соперникам.
Тренерский штаб молодёжки сможет оценить игровые качества хоккеистов, прибывших на просмотр из других регионов.
Также это отличная возможность поэкспериментировать с составами пятёрок.
Напомним, что «Олимпия» приступила к тренировкам 6 июля. Первые две недели хоккеисты занимались «на земле». На лёд команда вышла 20 июля.
На фото - пока тренировки МХК "Олимпия" проходят на льду "Дымки".