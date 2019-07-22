«Олимпия» сегодня проводит первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки.

На льду катка «Дымка» молодёжная команда сыграет с юниорами клуба.Встреча будет полезна обоим соперникам.Тренерский штаб молодёжки сможет оценить игровые качества хоккеистов, прибывших на просмотр из других регионов.Также это отличная возможность поэкспериментировать с составами пятёрок.Напомним, что «Олимпия» приступила к тренировкам 6 июля. Первые две недели хоккеисты занимались «на земле». На лёд команда вышла 20 июля.