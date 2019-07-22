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«Олимпия» сегодня проводит первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки.

«Олимпия» сегодня проводит первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки.

Сегодня, 08:40
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«Олимпия» сегодня проводит первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки.
На льду катка «Дымка» молодёжная команда сыграет с юниорами клуба.

Встреча будет полезна обоим соперникам.

Тренерский штаб молодёжки сможет оценить игровые качества хоккеистов, прибывших на просмотр из других регионов.

Также это отличная возможность поэкспериментировать с составами пятёрок.

Напомним, что «Олимпия» приступила к тренировкам 6 июля. Первые две недели хоккеисты занимались «на земле». На лёд команда вышла 20 июля.

На фото - пока тренировки МХК "Олимпия" проходят на льду "Дымки".

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