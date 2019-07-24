Кировский легкоатлет завоевал вторую медаль юбилейного, сотого чемпионата России.

Соревнования проходили в Чебоксарах.В финале чемпионата мужские квартеты бежали эстафету 4 по 400 метров.Победителем стартов стала команда из Санкт-Петербурга. Выступавший за сборную Москвы кировчанин Артём Арасланов пересёк финишную прямую третьим, обеспечив своей команде бронзовую медаль.Напомним, что днём ранее 25-летний атлет стал серебряным призёром чемпионата в беге на 400 метров. Показанный им результат 46,39 секунды оказался не только лучшим в карьере спортсмена, но и новым рекордом Кировской области.Напомним, что Артём Арасланов является воспитанником кирово-чепецкой спортшколы № 1.Заниматься лёгкой атлетикой начал в десятом классе, до этого увлекался хоккеем. Его первым наставником был известный тренер Владимир Сырцев.