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Кировский легкоатлет завоевал вторую медаль юбилейного, сотого чемпионата России.

Кировский легкоатлет завоевал вторую медаль юбилейного, сотого чемпионата России.

Сегодня, 09:40
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Кировский легкоатлет завоевал вторую медаль юбилейного, сотого чемпионата России.
Соревнования проходили в Чебоксарах.

В финале чемпионата мужские квартеты бежали эстафету 4 по 400 метров.

Победителем стартов стала команда из Санкт-Петербурга. Выступавший за сборную Москвы кировчанин Артём Арасланов пересёк финишную прямую третьим, обеспечив своей команде бронзовую медаль. 

Напомним, что днём ранее 25-летний атлет стал серебряным призёром чемпионата в беге на 400 метров. Показанный им результат 46,39 секунды оказался не только лучшим в карьере спортсмена, но и новым рекордом Кировской области.

Напомним, что Артём Арасланов является воспитанником кирово-чепецкой спортшколы № 1.

Заниматься лёгкой атлетикой начал в десятом классе, до этого увлекался хоккеем. Его первым наставником был известный тренер Владимир Сырцев.

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