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Критериум, даунхилл и кросскантри: в Кирове прошёл велофестиваль.

Критериум, даунхилл и кросскантри: в Кирове прошёл велофестиваль.

Сегодня, 17:34
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Роман Четвериков

Район трамплина на два дня превратился в велосипедный центр города. Все желающие могли поучаствовать в соревнованиях, организованных в рамках летнего велофеста.

Наличие шлема и исправные тормоза. Это обязательные требования Велофеста. В областном центре он впервые был проведен в прошлом году. Тогда под гонки была выбрана осень. Нынче опробовался летний вариант соревнований. Принять участие в них мог любой желающий. Кроме кировчан, заявки на Велофест подали любители экстрима из Сыктывкара, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Подобные старты в этих и других городах страны не столь масштабны.

ГРИГОРИЙ ФРАНЦЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Именно в таком формате как у нас, нет. Как правило, стараются делать одну гонку в один день. А мы, за счет того что у нас позволяет территория, все компактно расположено, мы можем проводить несколько мероприятий в один день».
 
Областная федерация велосипедного спорта продолжает реализацию проекта «Велошкола» со строительством комплексного байк-парка на территории Филейки. Суть проекта - создать удобное место для велосипедистов для катания на специально оборудованных площадках и трассах. В зависимости от уровня мастерства их подразделяют на "Новичков", "Любителей" и "Экспертов".

ГРИГОРИЙ КРУПИН, УЧАСТНИК ВЕЛОФЕСТА:
«Очень интересно. Это все почувствовать изнутри. Когда вот мандраж перед стартом. Когда понимаешь, что много участников и они хорошо подготовлены».
 
В ходе велофеста прошли 6 гонок. Спортсмены попробовали себя в даунхилле, шоссе-критериум, кросс-кантри. Адреналин бил ключом и на памп-треке. Его специально сделали под ВМХ гонку на время. Трасса позволяет юным и взрослым велосипедистам оттачивать навыки езды, учиться некоторым трюкам.

ДМИТРИЙ ПАМФИЛОВ, УЧАСТНИК ВЕЛОФЕСТА:
«Трасса хорошая, на уровне. В Ижевске самая лучшая трасса в Европе. Тут приезжал человек, неоднократный чемпион России, он помогал строить, рассказывал, как надо правильно все делать».

Количество велосипедистов в области растет с каждым годом. А федерация велосипедного спорта доказывает - этот спорт ближе, чем можно было представить. Соревнования в велопарке будут проводиться регулярно.

В планах создать еще несколько трасс для новичков, желающих научиться ездить как настоящие профессионалы.

Критериум, даунхилл и кросскантри: в Кирове прошёл велофестиваль.

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