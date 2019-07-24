Критериум, даунхилл и кросскантри: в Кирове прошёл велофестиваль.

Район трамплина на два дня превратился в велосипедный центр города. Все желающие могли поучаствовать в соревнованиях, организованных в рамках летнего велофеста.Наличие шлема и исправные тормоза. Это обязательные требования Велофеста. В областном центре он впервые был проведен в прошлом году. Тогда под гонки была выбрана осень. Нынче опробовался летний вариант соревнований. Принять участие в них мог любой желающий. Кроме кировчан, заявки на Велофест подали любители экстрима из Сыктывкара, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Подобные старты в этих и других городах страны не столь масштабны.Областная федерация велосипедного спорта продолжает реализацию проекта «Велошкола» со строительством комплексного байк-парка на территории Филейки. Суть проекта - создать удобное место для велосипедистов для катания на специально оборудованных площадках и трассах. В зависимости от уровня мастерства их подразделяют на "Новичков", "Любителей" и "Экспертов".В ходе велофеста прошли 6 гонок. Спортсмены попробовали себя в даунхилле, шоссе-критериум, кросс-кантри. Адреналин бил ключом и на памп-треке. Его специально сделали под ВМХ гонку на время. Трасса позволяет юным и взрослым велосипедистам оттачивать навыки езды, учиться некоторым трюкам.Количество велосипедистов в области растет с каждым годом. А федерация велосипедного спорта доказывает - этот спорт ближе, чем можно было представить. Соревнования в велопарке будут проводиться регулярно.В планах создать еще несколько трасс для новичков, желающих научиться ездить как настоящие профессионалы.