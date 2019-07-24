В кирово-чепецкой «Олимп-Арене» началась заливка льда.

Процесс этот трудоёмкий и длительный, занимает до пяти дней.Сначала на охлаждённую холодильной установкой бетонную плиту наносится тонкий слой воды, который образует основу ледовой площадки. Поверх него позже распыляется специальная краска, которая и придаёт льду белоснежный цвет.Следом идёт ещё один слой льда – защитный, и только потом делается разметка. Её наносят с помощью ленты разных цветов.Работа эта ювелирная, поскольку ошибиться нельзя ни на сантиметр. Разложенную ленту вмораживают в поверхность, а сверху заливают ещё один слой – рабочий.Таким образом, готовый лёд представляет собой "слоёный пирог" толщиной четыре-пять сантиметров.Завершают работу лёдозаливочные комбайны, которые выравнивают и полируют лёд с помощью плоского ножа и горячей воды.Таким образом, тренировки в «Олимп-Арене» могут начаться уже в предстоящую субботу.