Медали из Крыма: кировские скалолазы были премированы на соревнованиях в Ялте.

Кировские скалолазы привезли 4 медали из Крыма. Всероссийские соревнования по скалолазанию "Кубок дружбы" проходили на скалах Ялты.Дорога к вершинам начинается на скалодроме. 300 спортсменов из 24 регионов России, а также участники из-за рубежа. Четыре медали со всероссийских соревнований в Крыму - у кировчан.Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: трудность и скорость. Валерия Богдан взяла две серебряные медали сразу в двух категориях: "трудность" и двоеборье.Быстрее, сильнее, а главное - выше. И один секрет успеха на всех - чтобы добиться результатов на всероссийской арене.С 10 августа кировские спортсмены отправятся на сбор в Австрию, а в конце августа бронзовый призер этих соревнований Дарья Глотова выступит в составе молодежной сборной России на первенстве мира в Италии.