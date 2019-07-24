Медали из Крыма: кировские скалолазы были премированы на соревнованиях в Ялте.

Кировские скалолазы привезли 4 медали из Крыма. Всероссийские соревнования по скалолазанию "Кубок дружбы" проходили на скалах Ялты.
Дорога к вершинам начинается на скалодроме. 300 спортсменов из 24 регионов России, а также участники из-за рубежа. Четыре медали со всероссийских соревнований в Крыму - у кировчан.
МАРИЯ ТОЛОКОНИНА, ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ:
«Единичные есть спортсмены, которые могли показать себя лучше, но в принципе мы каждый год растем, добавляем в своей физической форме, привозим больше медалей, но еще есть над чем работать. Всегда есть над чем работать».
Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: трудность и скорость. Валерия Богдан взяла две серебряные медали сразу в двух категориях: "трудность" и двоеборье.
ВАЛЕРИЯ БОГДАН, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛИСТКА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ "КУБОК ДРУЖБЫ":
«Было сложно, потому что соревнования проходили на открытой природе, на естественном рельефе, и ты, то есть проходишь первый раз, не знаешь сразу и надо понять, как расположиться на стене».
Быстрее, сильнее, а главное - выше. И один секрет успеха на всех - чтобы добиться результатов на всероссийской арене.
АРИНА КОЛЕГОВА, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛИСТКА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ "КУБОК ДРУЖБЫ":
«Я уже занимаюсь скалолазанием 6 лет и усердно тренируюсь, стараюсь на тренировках, и так получается, что серебряная медаль».
С 10 августа кировские спортсмены отправятся на сбор в Австрию, а в конце августа бронзовый призер этих соревнований Дарья Глотова выступит в составе молодежной сборной России на первенстве мира в Италии.