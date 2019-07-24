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Медали из Крыма: кировские скалолазы были премированы на соревнованиях в Ялте.

Медали из Крыма: кировские скалолазы были премированы на соревнованиях в Ялте.

Вчера, 15:08
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Карина Алоян

Кировские скалолазы привезли 4 медали из Крыма. Всероссийские соревнования по скалолазанию "Кубок дружбы" проходили на скалах Ялты.

Дорога к вершинам начинается на скалодроме. 300 спортсменов из 24 регионов России, а также участники из-за рубежа. Четыре медали со всероссийских соревнований в Крыму - у кировчан.

МАРИЯ ТОЛОКОНИНА, ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ:
«Единичные есть спортсмены, которые могли показать себя лучше, но в принципе мы каждый год растем, добавляем в своей физической форме, привозим больше медалей, но еще есть над чем работать. Всегда есть над чем работать».

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: трудность и скорость. Валерия Богдан взяла две серебряные медали сразу в двух категориях: "трудность" и двоеборье.

ВАЛЕРИЯ БОГДАН, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛИСТКА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ "КУБОК ДРУЖБЫ":
«Было сложно, потому что соревнования проходили на открытой природе, на естественном рельефе, и ты, то есть проходишь первый раз, не знаешь сразу и надо понять, как расположиться на стене».

Быстрее, сильнее, а главное - выше. И один секрет успеха на всех - чтобы добиться результатов на всероссийской арене.

АРИНА КОЛЕГОВА, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛИСТКА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ "КУБОК ДРУЖБЫ":
«Я уже занимаюсь скалолазанием 6 лет и усердно тренируюсь, стараюсь на тренировках, и так получается, что серебряная медаль».

С 10 августа кировские спортсмены отправятся на сбор в Австрию, а в конце августа бронзовый призер этих соревнований Дарья Глотова выступит в составе молодежной сборной России на первенстве мира в Италии.

Медали из Крыма: кировские скалолазы были премированы на соревнованиях в Ялте.

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