Турниры в "Вятской ладье".

В клубе "Вятская ладья" прошла серия турниров, посвященных Международному Дню шахмат. На кону стояли победы, как в личных, так и в командных соревнованиях.
Одно поколение сменяет другое. Но родительский интерес к шахматам был и остается связующим звеном между ними. Дети время от времени радуют взрослых высокими местами на Первенствах России. Но на более серьезном, профессиональном уровне кировчане не так заметны.
ЕВГЕНИЙ ШАМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Где-то к старшему подростковому возрасту, ребенок должен определиться. Либо профессионально заниматься шахматами, либо учеба. Занятие шахматами подразумевает сегодня почти полное игнорирование учебы. Родители с этим не согласны».
На областных турнирах недостатка в участниках нет. Им предлагаются всевозможные варианты игр. Так, к международному Дню шахмат впервые были проведены командные встречи по блицу. Быстротой, а порой и нестандартностью ходов, удивляют даже семилетние игроки. За шахматной доской они себя ощущают почти что полководцами.
ГРИГОРИЙ МАЛЫШЕВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Многим, может футбол, нравится. Ну не хочется некоторым голову морочить, как там правильно сходить».
В быстрых шахматах на принятие ходе желательно тратить секунды. Не всем ребятам присуща молчаливая сосредоточенность. А вот стремления победить у них хоть отбавляй.
МАРИЯ ФРЕЙМАН, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Я выступала здесь, и первое место заняла по городу. Мы еще играли быстрые и я второе или третье место заняла».
Для большинства шахматы – это самый настоящий спорт, а не развлечение и не веселая игра. Некоторые в передвижении фигур даже набираются жизненного опыта. И в этом они находят истинную ценность игры с многовековой историей.
СЕРГЕЙ СУВОРОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Если сел за доску с зазнайством, ну и проиграешь. Шахматы тебе покажут, что зазнаваться не надо. Надо серьезно подходить к их изучению, к игре, к сопернику. Его надо уважать какой бы он не был».
Шахматы затягивают и заставляют быть постоянно в игровом тонусе. Больших перерывов между турнирами мало. В следующий раз строить прогнозы, распоряжаться временем и достигать поставленных целей игрокам предстоит на соревновании, приуроченном к Дню Физкультурника.