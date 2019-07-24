Турниры в "Вятской ладье".

В клубе "Вятская ладья" прошла серия турниров, посвященных Международному Дню шахмат. На кону стояли победы, как в личных, так и в командных соревнованиях.Одно поколение сменяет другое. Но родительский интерес к шахматам был и остается связующим звеном между ними. Дети время от времени радуют взрослых высокими местами на Первенствах России. Но на более серьезном, профессиональном уровне кировчане не так заметны.На областных турнирах недостатка в участниках нет. Им предлагаются всевозможные варианты игр. Так, к международному Дню шахмат впервые были проведены командные встречи по блицу. Быстротой, а порой и нестандартностью ходов, удивляют даже семилетние игроки. За шахматной доской они себя ощущают почти что полководцами.В быстрых шахматах на принятие ходе желательно тратить секунды. Не всем ребятам присуща молчаливая сосредоточенность. А вот стремления победить у них хоть отбавляй.Для большинства шахматы – это самый настоящий спорт, а не развлечение и не веселая игра. Некоторые в передвижении фигур даже набираются жизненного опыта. И в этом они находят истинную ценность игры с многовековой историей.Шахматы затягивают и заставляют быть постоянно в игровом тонусе. Больших перерывов между турнирами мало. В следующий раз строить прогнозы, распоряжаться временем и достигать поставленных целей игрокам предстоит на соревновании, приуроченном к Дню Физкультурника.