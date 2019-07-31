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Хоккейная команда «Родина» приступила к ледовым тренировкам.

Хоккейная команда «Родина» приступила к ледовым тренировкам.

Вчера, 11:04
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Хоккейная команда «Родина» приступила к ледовым тренировкам.
В минувшие выходные подопечные Игоря Загоскина занимались на льду спорткомплекса «Союз».

Перед этим команда получила новую тренировочную форму, что стало приятным подарком к началу сезона.

Субботняя тренировка продолжалась полтора, воскресная - два часа. Хоккеисты отработали тактические действия, провели двусторонние игры.

Между тем накануне стали известны места и сроки проведения первого этапа Кубка России.

Турнир пройдёт с 20 по 28 сентября в двух зонах: команды «Запада» будут играть в Ульяновске на льду «Волга-Спорт-Арены», «Востока» - в Красноярске, на крытом стадионе «Енисей».

Фото официальной группы ХК "Родина"

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