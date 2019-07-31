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Главное - равновесие: в Верхошижемье прошло первенство по лыжероллерам

Главное - равновесие: в Верхошижемье прошло первенство по лыжероллерам

Вчера, 17:26
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Роман Четвериков

После нагрузок настало время показывать результаты. Лыжники прошли через запланированный контрольный старт - Первенство области по лыжероллерам. Из Верхошижемья репортаж Романа Четверикова.

Этот старт интересен, прежде всего, составом участников. На роллеры встали лыжники только младшего возраста. Областное Первенство для них единственные летние соревнования. Поэтому каждый участник стремится выступить как можно лучше.

ОЛЬГА СУСЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Надеюсь, что гонка должна сложиться удачно. Все стартуют в одинаковых условиях. Не допускаются участники на скоростных роллерах. Все будет зависеть от той подготовки, которую они провели, начиная с мая и до сегодняшнего дня».

Роллерная подготовка - неотъемлемая часть работы любого лыжника по набору нужных кондиций. Со слов наставников, здесь бывают даже важны не объемы нагрузок, а сам беговой инвентарь. Чем лучше его подготовишь, тем реальнее показать нужный результат на дистанции.

АЛЕКСАНДР ШИПИЦЫН, ОТЕЦ УЧАСТНИКА ПЕРВЕНСТВА:
«Не сложная трасса, простая. Спуск простой. Только подъем длинный».

В качестве контрольной гонки были выбраны две дистанции. Для девушек она составляла почти три километра. Соискательниц на призовые места набралось немало. Упоминание об одной из них вызвало живой интерес у всех, кто был на стартовой поляне. В гонке участвовала внучка олимпийского чемпиона Юрия Скобова. Для нее роллеры не так привычны, как лыжи. Но это не оставило Александру в намерении быть быстрее, чем ее соперницы.

АЛЕКСАНДРА СКОБОВА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я просто хочу быть как дедушка и добиться такого же результата».

Александра Скобова затратила на дистанцию 12 с половиной минут. Ее время оказалось лишь в четвертой десятке. Первой в итоговом протоколе значилась девочка тоже со знаменитой лыжной фамилией. Она для нее как ориентир, чтобы идти к победам, невзирая на трудности. Роллерное Первенство из года в год преподносит разные неприятные сюрпризы.

ДАРЬЯ СМЕТАНИНА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Главное равновесие. Если будет какой-то камушек, наедешь на него, можно навернуться. На лыжах такого нет».

Дарья Сметанина и Илья Самоделкин стали победителями прошедшего старта. В конце августа контрольную тренировку предстоит пройти всем остальным лыжникам. В Перекопе пройдет летний чемпионат, который будет включать в себя беговой кросс и гонку свободным стилем на роллерах.

Главное - равновесие: в Верхошижемье прошло первенство по лыжероллерам

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